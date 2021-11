El Cádiz CF, resucitador de rivales directos

El Cádiz CF fija su pensamiento en el partido contra el Atlético de Madrid mientras toma distancia con el reciente enfrentamiento ante el Getafe, en la que jugó la peor segunda parte que se recuerda en mucho tiempo y sufrió el peor resultado de la temporada 2021/22, nada menos que 4-0. El domingo 21 de noviembre fue un día para aprender y para que no vuelva a repetirse.

El conjunto amarillo no dio la talla en un encuentro importante contra un rival directo en la pelea por la permanencia. Fue goleado, ofreció una pobre imagen y para colmo dio aire al hasta entonces colista de la Liga. Todo salió mal.

El equipo de Álvaro Cervera cometió una cadena de errores en el Coliseum Alfonso Pérez. Perdió la oportunidad de asestar un golpe a un equipo que también lucha por la salvación. Pero no sólo no lo hizo sino que además, al caer con tanta rotundidad, cedió tres puntos a un adversario al que otorga un plus de autoestima que no tenía antes de pasar por encima de un Cádiz CF desnortado.

El equipo amarillo corre peligro de convertirse en resucitador de rivales directos. El consuelo es que se impuso (1-2) al Celta en Balaídos. Antes de ponerle una alfombra roja al Getafe, se metió en un lío con la derrota en casa (0-2) ante el Deportivo Alavés. Un varapalo de los que duelen, toda una señal de que los amarillos no andan nada bien esta temporada y están considerados como uno de los candidatos al descenso.

El cuadro vitoriano compareció en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza) en zona de descenso (décima jornada de Liga). Parecía una buena ocasión para que los gaditanos dejasen aún más atrás a su contrincante o al menos mantener la distancia de cuarto puntos que entonces llevaban.

Pero pasó lo peor que podía pasar: fue incapaz de estar a la altura delante de su afición, perdió y dio oxígeno a un Alavés que, reforzado en su estado anímico, desde aquel día va para arriba. La escuadra vasca encadena cuatro encuentros sin perder, con ocho puntos de 12 y dos empates de mérito en el Camp Nou (1-1 ante el Barcelona) y el Sánchez-Pizjuán (2-2 frente al Sevilla).

Tras citarse con el Atlético de Madrid el próximo domingo 28, el Cádiz CF se medirá a dos rivales que van justo por debajo en la clasificación: el Elche a domicilio y el Granada en casa. Una vez más una oportunidad para sumar ante dos rivales directos. Una vez más con el peligro de dar vida a equipos que están en apuros.