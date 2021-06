Equipos de Primera preguntan por Negredo, que no se mueve del Cádiz CF

La plantilla del Cádiz CF disfruta de las vacaciones de verano en el tránsito que conduce de la temporada 2020/21 a la 2021/22, ambas con el denominador común de la estancia en Primera División. El periodo de preparación comenzará el 6 de julio en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real). El campeonato arrancará el fin de semana del 14-15 de agosto.

La gran campaña que realizó el conjunto amarillo le pone en el foco de atención. Un recién aterrizado en la máxima categoría después de tres lustros de ausencia logró la permanencia con una autoridad que propició el reconocimiento de sus rivales. 'Llegó para quedarse' es mucho más que una frase. La consolidación en la Liga de las estrellas es el gran objetivo del club.

El equipo de Álvaro Cervera sobresalió tanto en el plano colectivo como en el individual. Uno de los referentes fue Álvaro Negredo, máximo goleador con ocho tantos y fijo en las alineaciones por su acierto en el remate y su capacidad de trabajo sobre el césped. Se adaptó con rapidez al exigente sistema de juego del entrenador.

El delantero demostró que aún le queda cuerda para rato en su regreso a la Liga española. Camino de los 36 años (los cumplirá el próximo mes de agosto), con su aportación se ganó su renovación hasta el 30 de junio de 2022.

Su puntería y esfuerzo no pasan inadvertidos. 'El Tiburón' se mantiene en forma, con ganas de seguir 'mordiendo' en el Cádiz CF pese a los ruidos que pueden llegar de otros equipos de Primera.

Hasta tres conjuntos han preguntado al entorno de Negredo por la situación del artillero. Uno de ellos es el Espanyol, que prepara su vuelta a la élite y quiere armar un ataque poderoso con el que buscar la salvación.

Pero el ariete no se inmuta. El interés de equipos de Primera choca con un muro. El futbolista tiene claro que quiere seguir con el escudo cadista en su pecho y no se plantea otra cosa que no sea cumplir su contrato.

Su compromiso con el Cádiz CF es absoluto, se siente feliz en el equipo y en territorio gaditano, y además con el aliciente añadido de vivir a tope el ambiente de la afición en el estadio Carranza en la campaña 2021/22.

Es lo que le queda, celebrar los goles con la hinchada y volver a poner su grano de arena en pos de la continuidad en Primera. Negredo ya está empapado de cadismo, como quedó de manifiesto en su reciente boda.