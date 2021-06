El doble deseo de Salvi para el próximo curso que aplaudirá todo el cadismo

Salvi Sánchez, extremo sanluqueño del Cádiz CF, ofreció su particular balance de la temporada al finalizar el curso 2020/21. El jugador cadista, que ha completado ya su sexta campaña vestido de amarillo, dio algunas claves y también reflexiones en declaraciones a los medios oficiales del club.

Balance de temporada: Salvi Sánchez lo tiene muy claro sobre la campaña en Primera División. "Todo lo vivido ha sido espectacular. Salvarte a falta de cuatro jornadas cuando todos se juegan la vida y hay equipos con mucho tiempo en LaLiga Santander detrás de ti dicen que el año ha sido espectacular".

El mejor y peor momento del equipo durante el campeonato: En su opinión hubo "un plus de confianza, alegría y felicidad con las victorias ante Real Madrid y Barça. Eso sería el mejor momento". El momento menos bueno se dio a mitad de curso con "la racha de no conseguir puntos con derrotas contra equipos de arriba".

Balance personal: Echando la vista atrás, Salvi recordó que "he cogido el covid y en cuanto a lesiones no he llegado a romperme, pero he tenido sobrecargas por el ritmo de partidos". Agregó el extremo que "es verdad que se pueden mejorar los números, pero es complicado. Hemos tenido una racha muy buena como la última que hemos dejado matemática la salvación".

El estreno en la élite: No ocultó que Salvi que "estoy contento por debutar en Primera. Muchos veníamos de Segunda B. Estoy feliz por dejar al Cádiz CF en la élite. Tenemos que disfrutar de ello. Ahora tenemos las ganas de descansar, disfrutar de las vacaciones y pensar en la próxima temporada".

Salvi recordó de dónde venía el equipo y expresa un doble deseo: "Veníamos de ascender, estamos consolidando el proyecto en Primera División y esperemos que el año que viene esté el país vacunado y se abran los estadios".

El 7 del conjunto amarillo afirmó además que "no es lo mismo jugar con el campo lleno que vacío. Estuve viendo un vídeo de cuando jugamos con el Elche el año que disputamos pla-yoff y era bonito ver Carranza lleno. Nos ha tocado vivir la situación así".

Aspiraciones de cara a la próxima campaña 2021/22: El gaditano ya mira al próximo curso y afirmó al respecto que "este club ha sido mi casa durante muchos años. Estoy muy feliz aquí, mi familia está muy feliz por verme en Primera. El proyecto es bonito. Hay que seguir sumando. En el mundo del fútbol nunca se sabe dónde va a estar uno, pero estoy feliz aquí".

Un momento de la temporada: Salvi consideró que "durante toda la temporada vas con la mochila cargada y cuando consigues la permanencia te la quitas. Personalmente me gustó mucho el gol al Sevilla, pero me quedo con el gol contra el Eibar porque es estilo Cádiz CF".

Una palabra para definir la temporada: El extremo apuntó que "con una palabra es difícil definir este año. Nunca hemos negociado la lucha. Es un deporte de tres resultados e independientemente del rival nunca hemos negociado el luchar cada balón, cada jugada, cada segundo. Hay muchas palabras, pero la frase idónea del club es que la lucha no se negocia".