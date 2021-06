José Mari resume el objetivo del Cádiz CF: "Consolidarnos en la máxima categoría"

Jose María, uno de los capitanes del Cádiz CF en la pasada temporada que acaba de finalizar, ofreció sus impresiones a modo de balance del curso en declaraciones al club. El experimentado centrocampista roteño habló de la complejidad de mantener al equipo en la máxima categoría del fútbol nacional.

José Mari se mostró muy orgulloso del trabajo del equipo esta temporada y por ello afirmó con rotundidad que "el balance tiene que ser de notable alto. Balance muy positivo". Explicó que "hemos conseguido un objetivo muy difícil, que a principio de temporada veíamos muy lejos, que nos iba a costar mucho. Haciendo partidos que van a quedar en la historia del club, ganando a grandes equipos. Y se ha conseguido el objetivo con creces".

El centrocampista contó que el peor momento del Cádiz CF durante la temporada "fue la racha en la que cosechamos varias derrotas consecutivas y de manera abultada. El mejor momento, "culminar la salvación y la consecución del objetivo. Es una liberación muy grande la que tuvimos".

En el plano particular, el gaditano reconoció que "fue un año con pros y contras. La verdad que deportivamente me he encontrado a nivel muy bueno". Apuntó que "a rasgos generales la temporada ha sido, personalmente, bastante buena, con el borrón de los meses en los que tuve la lesión, que me afectó bastante y lo pasé mal. Pero volví a mi nivel y a levantarme de esa caída, y eso es lo principal".

Además, afirmó que "cuando vienen las cosas mal dadas, que uno saque su carácter, las ganas de ayudar al equipo en los momentos difíciles. Un momento, una temporada muy bonita, que el año pasado teníamos muchas ganas de participar y que hemos trabajado mucho para dejar al Cádiz otro año más en Primera División y podamos vivirlo con nuestra gente".

Sobre las aspiraciones de cara a la próxima temporada, José Mari indicó que "en lo colectivo, consolidarnos en la máxima categoría. Ser un equipo con las ideas claras. Seguir cuidando nuestro vestuario porque es la base de todos nuestros éxitos". Además, agregó que "también mejorar los aspectos necesarios para competir mejor en Primera División y ser ese equipo difícil y rocoso que hemos sido para conseguir el objetivo de la permanencia".

Y en el plano individual "seguir aportando, seguir siendo importante como vengo siendo hasta ahora. Seguir ayudando con mi trabajo y experiencia a que el equipo siga mucho tiempo en la elite. Estoy muy contento de cómo está siendo mi paso por el Cádiz. Y que vaya todavía a mejor en los próximos cursos".

A la hora de quedarse con un momento de la temporada, José Mari recordó "la victoria ante el Madrid. Es un partido histórico contra el Madrid en su campo. Hicimos un partido excepcional. En la primera parte pudimos cosechar un resultado muy abultado". De aquel partido afirmó que "el equipo se presentó en Valdebebas como un equipo hecho en Primera División. Esas victorias marcan. Y el partido contra el Granada fue dar un golpe en la mesa y decir: el Cádiz se queda en Primera División".

Una palabra para definir la temporada: "Familia", destacó el 6 del conjunto amarillo. Explicó orgulloso que "lo que se ha cosechado este año es fruto del vestuario que tenemos, de la complicidad que tenemos directiva, cuerpo técnico, jugadores, afición (aunque no haya podido estar). Ese es el gran secreto que tiene el Cádiz a día de hoy y en el que se basan todos sus éxitos deportivos, que todo lo que hagamos en el campo venga refrendado por querernos, respetarnos en el vestuario, dentro de la institución. Y a partir de ahí, el trabajo se pone en el campo y todo sale".