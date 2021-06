Rayo o Girona apuntan ser nuevo rival del Cádiz CF

Una vez más se cumple lo que ha venido sucediendo en las últimas temporadas. En el play-off de ascenso a Primera División tiene mucha más ventaja el que viene desde abajo que el que ha estado toda la Liga luchando por las plazas de ascenso directo. Si el miércoles el Girona goleaba 3-0 al Almería, el jueves fue el Rayo el que derrotaba por el mismo resultado al Leganés y ambos tienen un pie en la final. Uno de los dos, salvo remontada inesperada, será rival del Cádiz CF la próxima campaña.

Para el Cádiz CF es una buena noticia que no subieran Leganés ni Almería, ya que en su retorno a la élite tendrían un límite salarial mucho mayor que el del Girona o el Rayo. Todo eso es clave a la hora de configurar la plantilla.

El Girona sigue disparado y soñando con el ascenso, y ya está un paso más cerca tras superar al Almería por 3-0 en la ida de las semifinales. Los de Francisco arrollaron a los andaluces y estuvieron muy cómodos desde el arranque gracias a los tantos de Yoel y Yan Couto antes del minuto seis de encuentro. Mamadou puso la guinda en el segundo tiempo ante un Almería irreconocible y completamente superado.

Una absoluta locura. Los 1500 aficionados que presenciaban el encuentro en Montilivi apenas tuvieron tiempo de asentarse en sus localidades cuando Yoel Bárcenas adelantó a los suyos en el marcador. El panameño cabeceó al fondo de la red un espectacular centro de Gerard Gumbau desde la derecha. Con el Almería descolocado tras el tanto, los de Francisco olieron la sangre de su rival y se echaron a por ella. Antes del 7’ llegó el segundo de los gerundenses a botas de Yan Couto, que empujó en el corazón de la pequeña un pase de la muerte de Mamadou, que había aprovechado el espacio a la espalda de la zaga visitante.

El Almería no encontraba la fórmula. Asfixiados por dentro, sin salida por fuera y el único recurso que les quedaba que era buscar a Sadiq, a quien Santi Bueno y Juanpe anularon a la perfección en el primer tiempo, en el que los de Rubí no dispararon entre los tres palos de Juan Carlos. El tercer tanto puso aún más cuesta arriba su pase a la ronda final.

Por su parte, el Rayo Vallecano volvía a latir tras una noche de ensueño. Primero, porque no encajó, y eso en el diccionario del fútbol, en sus apartados de eliminatorias a ida y vuelta, es clave. Y segundo, porque gracias a un arreón de pundonor, dibujó tres goles que encauzan el camino a la final por el ascenso. No existe un valiente en la faz de la tierra capaz de decirle a la gente de Vallecas que no se ilusione con su Rayo tras una noche así. Que no sueñe. El desenlace del thriller, cuyo órdago se vislumbra pero aún no rubrica, será el domingo (21:00 horas).

Si el Girona y el Rayo hacen los deberes con una simple contención al empuje de unos enemigos contra las cuerdas, el ascenso estará entre ellos. Uno de los dos apunta a ser rival del Cádiz CF la próxima campaña. Vaya por delante que los amarillos y los catalanes nunca se han visto la cara en Primera.