Cervera: "Las rotaciones no nos vienen bien"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, reconoció el miércoles 22 de septiembre, un día antes del partido contra el Barcelona de la sexta jornada de Liga, que no le gustan las rotaciones, aunque nos las descarta del todo para evitar el exceso de esfuerzo en los jugadores.

El Cádiz CF se enfrenta al conjunto azulgrana el jueves y tres días después viaja a Madrid para jugar contra el Rayo Vallecano. Poco tiempo de descanso y escaso margen de preparación entre una cita y la siguiente.

Cervera reconoció que "hay que tener precaución con algunos futbolistas". Puso un ejemplo para ilustrar su argumento: "de los tres partidos que está jugamos jugando estos días (en Vigo y los de esta semana) seguramente Fali puedan jugar dos de medio y uno de central".

El técnico informó de las bajas por lesión de José Mari y Garrido. Pero además "hay jugadores tocados que sí juegan el jueves el domingo tendrán molestias. Hay que pensar si juegan el jueves el domingo, eso lo tenemos en cuenta". Confirmó la presencia de Fali en el once ante el Barcelona, aunque no desveló el puesto que ocupará el valenciano.

Cervera no quiere ir más allá del duelo ante el cuadro azulgrana y explicó el motivo. "La experiencia me dice que mirar mucho el partido siguiente te hace despistarte en el presente". Ha comprobado que "cuando henos jugado miércoles y domingo te pegas el leñazo en el primer y tienes dudas para el segundo. El domingo veremos con quién podemos contar".

"Las rotaciones no nos vienen bien", dijo sin rodeos el entrenador y recordó que "en Alcorcón nos metieron tres". La conclusión es que "miramos el partido que tenemos ahora y después pensaremos en el del domingo".

El míster indicó que "en la mente tenemos la posibilidad de seguir en Primera División y conseguir los puntos para ello. El juego para nosotros muchas veces es secundario más allá de estar muy concentrados y tener que correr mucho".

"En el fútbol lo que valen son los resultados", afirmó Cervera con una frase llena de realismo. "Nos olvidamos muy pronto de todos lo que hemos hecho y la manera de conseguirlo", dijo el míster sobre las críticas por el mal arranque de temporada del Cádiz CF. No ocultó que "el equipo no está jugando bien", pero no pasó por alto que "no se pone en perspectiva absolutamente nada". Añadió que "el equipo no está bien, no ha empezado bien", y anunció que "vamos a sufrir muchísimo este año, hay muchos equipos son mejores que nosotros".

Preguntado sobre la difícil situación que está viviendo su homólogo en el Barcelona, Ronald Koeman, el técnico del Cádiz CF no quiso ahondar en el asunto pero sí dijo algo en defensa de su compañero de profesión: "No so quién para opinar porque no es mi casa, pero creo que entre lo que ha pasado en el Barcelona y Koeman hay mucha gente como para centrarse en su figura. Es lo más fácil porque el fútbol el entrenador es el primero que va a caer".