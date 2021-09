El estadio Nuevo Mirandilla del Cádiz CF ya luce en el FIFA 22

El inicio de la temporada de fútbol supone que se ponga en marcha toda la maquinaria mediática que tiene a su alrededor. Fuera del terreno de juego, uno de los pilares se encuentra en los videojuegos, que atraen a millones de jugadores alrededor de una videoconsola para manejar a las estrellas del deporte rey.

Asentarse en el fútbol profesional supone hacerse un hueco en los videojuegos. Cuanto más alto y más tiempo se esté en la máxima categoría, mayor será la proyección de un club al aparecer en cada una de las ediciones que se edita cada temporada. Para el Cádiz CF, estar por segunda temporada consecutiva en LaLiga Santander supone volver a aparecer en ellos y tener un mayor protagonismo.

Para la afición amarilla, la principal novedad que contiene el videojuego FIFA 22, de la marca EA Sports, es que incluye el estadio Nuevo Mirandilla para poder disputar partidos en él. Un aliciente más para los cadistas que comprueban en detalles como este la importancia que va teniendo el club, además de la proyección internacional que esto supone y los ingresos que recibe el Cádiz CF en cuestión de licencias.

Aunque el videojuego sale a la venta el próximo 1 de octubre en sus versiones para PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y Stadia -el 27 de septiembre en su edición Ultimate Edition-, este lunes ya se han podido ver las primeras imágenes de cómo ha quedado el Nuevo Mirandilla en este videojuego.

El streamer y periodista Rodrigo Fáez ha mostrado en un directo en su canal de Twitch cómo es el videojuego FIFA 22 en su versión para PS5. Para ver cómo es un partido en la edición de la temporada 21/22, ha decidido iniciar un partido entre el Cádiz CF y el Málaga CF en el Nuevo Mirandilla. De hecho, el propio Fáez ha recalcado que la inclusión del estadio gaditano es una de las novedades de este año.

Así, en las imágenes previas al inicio del encuentro se puede contemplar que no le falta ningún detalle al Nuevo Mirandilla, que se ha recreado de manera muy realista. Y es que se puede ver desde la disposición de las gradas hasta los videomarcadores, la visera, los palcos, las cristaleras de los edificios que se encuentran en las cuatro esquinas del estadio, los banquillos o las torretas de iluminación. La única imagen que no cuadra con el recinto gaditano es la del acceso de los aficionados a las gradas, en lo que parece que va a ser una imagen genérica para buena parte de los campos.

En el vídeo, se puede ver que la afición amarilla recibe al equipo con un mosaico que cubre los cuatro gradas y un tifo protagonizado por Salvi Sánchez, en este caso inventando por los diseñadores de EA Sports.

Asimismo, también aparece en el directo realizado en Twitch la entrada de los jugadores al campo. Aquí sí se puede ver que todavía existen diferencias entre los equipos top y el resto en la recreación de los jugadores, que no es fidedigna. De hecho, los únicos jugadores que sí están perfectamente recreados, al menos de los que aparecen en el once inicial, son Álvaro Negredo, Carlos Akapo y el Choco Lozano.

