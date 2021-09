Cervera explica qué debe hacer el Cádiz CF para poder vencer al Barcelona

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, sigue viendo al Barcelona como un rival muy potente pese a los problemas que sufre y las bajas con las que afronta el partido de la sexta jornada que se disputa el jueves 23 de septiembre.

En la rueda previa al encuentro que ofreció el miércoles, Cervera dijo del Barcelona que "es equipo muy peligroso, es diferente pero haciendo una posible alineación salen once internacionales cada uno por su país. Es diferente a otros años en la forma de juego y el tipo de futbolistas, pero es el Barcelona y es igual de peligroso".

Pese a que la escuadra azulgrana hizo muchos centros al área en el reciente duelo ante el Granada, el preparador cadista considera que el Barcelona mantiene su estilo de juego. "El otro día se vio con el marcador en contra muy pronto y también tenía bajas, todo eso le llevó a hacer otra cosa. Pero saca la pelota desde atrás y el primer pase es por dentro para tratar de llegar por fuera".

Reconoció el técnico que el Barcelona ahora quizás le cuesta más "porque no tiene los mismos jugadores. A su juicio, el estilo “no es el nombre del equipo sino los jugadores que hay".

El Cádiz CF mantendrá su modelo. "Difícilmente cambiamos, si acaso alguna cosa. Tenemos que saber que ellos sacan más centros de lo normal, tienen jugadores lesionados… Al final no cambiamos la forma de defender porque dependemos de defender. Tenemos que ver cosas y tenerlas claras", explicó Cervera.

El entrenador del conjunto gaditano no ocultó la realidad en los compases iniciales del campeonato. "No estamos defendiendo bien, somos de las más goleados de la Liga. En Vigo sí defendimos bien en la primera parte pero mal en la segunda. Tenemos que defender como en la primera parte en Vigo y para eso tenemos que ponernos todos en la labor".

La clave del partido encuentro disputado en Balaídos fue, en opinión del técnico, que "robamos más balones en campo contrario que en los demás partidos y corrimos más que el rival. Necesitamos el espacio para atacar, no tenemos jugadores que les des el balón de espalda y hagan un uno contra uno. Alberto Perea sí. Cuando más robamos y tenemos más espacios, mejor para nosotros. Cuanto más atrás, no tenemos capacidad para dar ocho o diez toques para llegar al área contraria".

"Somos un equipo de sensaciones. El fútbol lo tenemos en la cabeza y si tenemos que correr cinco kilómetros más hay que convencer a la gente y conseguirlo. Mi meta es que podamos hacerlo con los 26 que tengo en la plantilla", expuso Cervera, que dijo algo más: "Tengo que decidir quién está mejor en cada partido. En Primera hay que estar muy bien si no cualquier equipo te pinta la cara. No podemos dejar de correr y robar, si no somos un equipo muy malo".

La pregunta es si el Cádiz CF es capaz de volver a ganar al Barcelona. "Cualquier partido que jugamos se puede ganar", afirmó el técnico a modo de principio general. Sobre el duelo ante el cuadro azulgrana apuntó que para poder vencer "tenemos que estar muy bien y que el Barcelona no tenga su mejor día. Que no se adelante pronto, que sepamos defender. Se tienen que dar varias cosas y si se dan se puede ganar".

A pesar de los problemas que tiene el Barcelona, Cervera lo ve como "un equipo más peligroso. Es más directo, sigue teniendo calidad, quizás menos pero te da menos posibilidad de robar el balón. Es menos previsible y por eso podemos tener más problemas para defender. No está bien, pero el Cádiz CF tiene los mismos problemas ante todos los equipos".

¿En qué puede ser superior el Cádiz CF al Barcelona? Cervera tiene claro que "en el juego no", aunque puede haber "momentos puntuales y nos agarramos eso, a que pueda haber aciertos nuestros y errores de ellos".