“Utilizamos herramientas de última generación para ofrecer la mejor atención posible a nuestros pacientes”

¿Qué tratan en el servicio de urología del Hospital San Rafael?

–En nuestro servicio nos ocupamos de la evaluación, seguimiento, diagnóstico y tratamiento de todas las patologías de la vía urinaria, especialmente del tracto genitourinario masculino.

–¿Qué tipo de enfermedades y patologías se tratan en la vía urinaria?

–En la bahía de Cádiz, tenemos una alta incidencia de cálculos urinarios y cáncer de vejiga, que representan casi la mitad de nuestras consultas.

–¿Cuál es la causa detrás del alto número de casos de enfermedades urinarias?

–Se ha observado que existen factores externos, denominados epigenéticos, así como factores internos, genéticos (propios de cada individuo.) En España, y especialmente en esta provincia, ciertos hábitos como el consumo de tabaco, la ingesta excesiva de alcohol y el sedentarismo inciden significativamente en la alta prevalencia del cáncer de vejiga. Además, la baja ingesta de líquidos se relaciona principalmente con la formación de cálculos renales. Sin embargo, es importante destacar que esta no es una problemática exclusiva de Cádiz, ya que el tabaquismo y el alcoholismo son también problemas extendidos en otras regiones de España.

–¿Qué recomendaciones tiene para evitar este tipo de enfermedades?

–Para adoptar un estilo de vida saludable y prevenir la aparición de enfermedades urinarias, es fundamental mantener hábitos higiénicos y una actividad física regular, evitando el sedentarismo. Además, se recomienda una adecuada ingesta de líquidos, optando por bebidas que no contengan componentes tóxicos. Es crucial evitar el hábito tabáquico, ya que este factor no solo incide en el cáncer de vejiga, sino también en otros tipos de cáncer como el pulmonar, digestivo, prostático y renal. Por último, mantener una dieta equilibrada y saludable es esencial, ya que la alimentación juega un papel fundamental en la prevención de enfermedades.

–¿Qué papel juega la alimentación en la prevención de estas enfermedades?

–Una dieta baja en sal y el consumo de frutas como arándanos y cítricos pueden ayudar a prevenir la formación de cálculos urinarios.

–La urología se cree que trata solo a hombres, pero es una especialidad que trabaja con ambos sexos, ¿verdad?

–Existe una percepción común de que la urología se centra en el sistema reproductivo masculino, sin embargo, es importante destacar que esta especialidad médica y quirúrgica aborda igualmente las condiciones de salud tanto en mujeres como en hombres. La urología se encarga del diagnóstico y tratamiento de una amplia gama de enfermedades y patologías que afectan al tracto urinario, incluyendo riñones, uréteres y vejiga. Es crucial comprender que tanto hombres como mujeres poseen estos órganos y pueden requerir atención urológica en algún momento de sus vidas.

En específico, la parte genital masculina se aborda a través de una subespecialidad de la urología conocida como andrología. Esta rama se enfoca en el estudio y tratamiento de las condiciones relacionadas con el sistema reproductivo masculino, y puede considerarse el equivalente a la ginecología en las mujeres.Sin embargo, es importante subrayar que la urología en su conjunto atiende tanto a hombres como a mujeres, y cubre una amplia variedad de condiciones médicas relacionadas con el tracto urinario y reproductivo en ambos sexos.

–¿Qué le parece lo más interesante de esta especialidad y por qué decidió estudiar urología?

–Lo más fascinante de la urología es nuestra capacidad para realizar diagnósticos, seguir de cerca el progreso de nuestros pacientes y proporcionar tratamientos definitivos utilizando nuestras propias herramientas. Somos una especialidad prácticamente autosuficiente, lo que significa que tenemos la capacidad de llevar a cabo todo el proceso de atención médica sin depender en gran medida de otras disciplinas. Además, contamos con tecnología de vanguardia en los hospitales Pascual, como resonancia magnética, tomografía multicorte y un amplio rango de análisis de laboratorio, lo que nos permite realizar una variedad de diagnósticos con precisión. Desde el punto de vista quirúrgico, somos expertos en abordajes mínimamente invasivos, lo que garantiza resultados satisfactorios para nuestros pacientes.

–Se ha mencionado que la tecnología desempeña un papel crucial en esta especialidad. ¿Podría explicarnos más sobre esto?”

–Absolutamente. La tecnología es fundamental en la urología, y nos apoyamos en ella de manera significativa para garantizar diagnósticos precisos, seguimientos adecuados y tratamientos completos. Utilizamos herramientas de última generación en inmunología, laboratorio y tecnología quirúrgica para ofrecer la mejor atención posible a nuestros pacientes. Este( dominio) de la tecnología nos permite brindar un servicio de alta calidad y resolver los problemas de salud de nuestros pacientes de manera eficiente y efectiva.

–¿Qué es lo que le parece más interesante de su trabajo?

–Me especializo en la evaluación y cirugía de la litiasis urinaria, que son los cálculos de la vía urinaria. Esta es una especialidad que me apasiona y donde me he formado principalmente.