Cádiz CF: Víctor Chust, un antes y un después

El Cádiz-Espanyol (2-2) marcará un antes y un después de la presente temporada de Víctor Chust en el equipo amarillo. Hace una semana el defensa reconocía que se había sentado con Sergio González para ajustar algunos aspectos que habían provocado que se cayera de la titularidad. Esa conversación puede haber sido un punto de inflexión porque Chust se rearma en la titularidad y lo hace con un gol histórico al ser el primero del equipo esta temporada en casa y por tratarse del estreno del futbolista en esta faceta desde que es profesional.

Víctor Chuts cumple su segunda campaña en el Cádiz CF -la primera siendo propiedad de la entidad- y pretende dar ese salto que le coloque en el vagón de cabeza dentro de la plantilla. Desde su posición en el centro de la zaga, el valenciano pretende ser el referente del equipo con la complicidad y competencia de otro jugador llamado a marcar la diferencia, Luis Hernández. Hay muchas esperanzas en esta dupla para que a partir de una fiabilidad defensiva total del equipo, el rendimiento del colectivo sea el adecuado de manera general como se está viendo en las últimas semanas.

Víctor Chust se vio el domingo en un escenario desconocido para él cuando el error en la salida del portero del Espanyol y una posterior sucesión de rebotes le dejó el esférico franco para empujar a la red sin oposición. Ese tanto estrenaba la faceta esta temporada en el estadio Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) y permitía abrír la cuenta en el choque contra los pericos. El central subió al ataque a la espera de sacar petróleo a balón parado -un saque de banda largo de Luis Hernández- y bien que lo hizo a pesar de que hubo poco de estrategia y sí de estar en el momento oportuno casi como un '9'.

La celebración del ex jugador del Real Madrid puso rápidamente de manifiesto la importancia del gol para el Cádiz CF y para él mismo. Y es que desde su etapa de juvenil no celebraba un tanto que llevara su rúbrica. Fue en la campaña 2018-19, siendo integrante del Real Madrid juvenil, la última vez que había anotado un gol; aquel curso hizo tres en División de Honor juvenil. Las dos temporadas en el filial blanco, con un total de 26 encuentros -teniendo en cuanta que en la primera de ellas se suspendió la Liga en Segunda B en marzo debido a la pandemia-, no dejaron gol alguno en su casillero. Y la pasada, ya en el Cádiz CF, tampoco estrenó esa faceta. Todo hasta el pasado domingo contra el Espanyol, cuando el defensa cadista empujó a la red el balón suelto que dio paso al 1-0. Su primer gol en el Cádiz CF, en Primera División y como profesional.

Hay que recordar que la motivación del zaguero era grande el pasado fin de semana después de unos días en los que las palabras ganaron a cualquier atisbo de malentendido entre su aportación y lo que pretendía el técnico; esa conversación que desvelaba el propio Chust en rueda de prensa se tradujo en un compromiso 100% en el césped, tal y como es deseo del cuerpo técnico.