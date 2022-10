Cádiz CF: Los males entre Víctor Chust y Sergio González

Víctor Chust ha hablado este miércoles en la previa del partido ante el RCD Espanyol en la sala de prensa del Nuevo Estadio Mirandilla (antiguo Carranza). El central del Cádiz CF ha mostrado su ambición recuperar la versión que mostró el equipo la pasada temporada y por empezar a sumar de tres en tres. También ha hecho un breve repaso de los dos últimos partidos del equipo.

"Los dos últimos han salido muy bien. Este es el Cádiz que la gente quiere ver y los jugadores entrenamos cada semana por mostrar. Necesitamos este tipo de resultados para coger la confianza suficiente. Desde el principio es lo que habíamos propuesto y con Sergio es lo que nos inculca, defender hacia adelante. Tenemos buenas sensaciones, el equipo está cómodo y esa es la oportunidad de conseguir las victorias", agragendo que "es un tema de confianza, en los primeros partidos nos costaba mucho más". "La victoria en Valladolid nos dio más confianza. Aunque no somos el equipo de la pasada temporada, tenemos que recuperar lo mismo, tenemos que mejorar mucho y estamos en el proceso".

Habló sobre sus últimas suplencias y la reunión con el técnico. "Si el entrenador decidió no ponerme, me dio un toque de atención. Luego lo hablamos y estaba todo bien. En los últimos partidos no estaban saliendo las cosas bien, tenía que cambiar y es normal que el míster me diera ese toque de atención. Ya está todo hablado, solucionado".

El equipo no ha comenzado de la manera deseada y Chust confía en darle la vuelta a la situación. "Luchábamos por el mismo objetivo, se me exigía lo mismo. El año pasado el objetivo era mantener al Cádiz en primera y este año que ya soy jugador en propiedad, lo valoro más. Intento dar un punto más de mi para conseguir el objetivo".

Para el central, la plantilla del Cádiz CF todavía tiene margen de mejora. "Estamos al 60 o 70 por ciento. Tenemos mucho que mejorar y tenemos que generar más ocasiones. Si no marcas goles no ganas, aunque dejemos la portería a cero".

El próximo partido será ante el Espanyol. "Es un gran equipo, está muy bien trabajado colectivamente. Propondremos tener el balón con nuestra afición, generar ocasione claras, tener la portería a cero o intentarlo. Esa es la base para intentar llevarnos los 3 puntos".

Chust cuenta cómo vive el vestuario esta mala situación. "Todo el mundo habla en los parones, pretemporada... Los jugadores lo vivimos con tranquilidad, sabemos que tenemos que puntuar porque es lo que cuenta para mantenernos. Tanto yo como el equipo tenemos tranquilidad. Hay que salir cada fin de a ganar y en eso estamos".