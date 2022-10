La clasificación muestra la dificultad del camino recorrido

Para el Cádiz CF no ha sido un comienzo de Liga fácil no solo por la dificultad de sumar puntos en las primeras semanas de competición. El potencial de los rivales del equipo amarillo después de siete jornadas pone de relieve que no ha sido un camino asequible. Se unieron el pésimo momento de los amarillos y la fortaleza de esos enemigos.

Las siete primeras semanas de competición confirman que el Cádiz CF se ha enfrentado a cinco de los ocho primeros clasificados tomando como referencia la tabla actual. Los amarillos abrieron el fuego contra la Real Sociedad (0-1), que ahora ocupa la séptima posición. Una jornada después acudieron a Pamplona para verse las caras con el Osasuna (2-0), con los rojillos en estos momentos en una sorprendente sexta plaza.

La tercera jornada significó un durísimo revés a manos del Athletic Club de Bilbao (0-4), que aplastó al equipo amarillo en el estadio Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza). La escuadra bilbaína va lanzada y ocupa el tercer lugar por detrás del FC Barcelona y el Real Madrid. El siguiente adversario del Cádiz CF fue el Celta, que en Vigo se impuso 3-0 gracias a una buena segunda parte en la que aprovechó el hundimiento cadista. El Celta es undécimo.

Continuando con el calendario, la quinta semana de Liga llevó al Barça al feudo cadista, con un incontestable 0-4 en un encuentro accidentado por el aficionado que sufrió el infarto y que mantuvo el partido suspendido cerca de una hora. El conjunto azulgrana es actualmente el líder de Primera División.

La primera alegría llegó en Valladolid (0-1), un rival de la misma liga que la del Cádiz CF. El conjunto pucelano es 15º. Y el pasado fin de semana cayó un valioso empate ante el Villarreal (0-0), con unos últimos 25 minutos del equipo de Sergio muy destacados en los que acumuló méritos para quedarse con los tres puntos. El equipo castellonense es octavo.

Por lo tanto el Cádiz CF ha tenido que hacer frente a cinco de los ocho primeros clasificados en siete jornadas, que son por orden clasificatorio el Barcelona (1º), Athletic de Bilbao (3º), Osasuna (6º), Real Sociedad (7º) y Villarreal (8º). Solo el Celta (11º) y el Real Valladolid (15º) forman parte de la segunda mitad de la tabla.

Hay dos lecturas de este hecho. Por un lado, que es posible que con un calendario más equilibrado en estos casi dos primeros meses de competición el Cádiz CF tendría ahora una cifra mayor en su casillero de puntos. Por otra parte, buena parte de los adversarios que le quedan en la primera vuelta -salvo excepciones- están situados lejos de la zona noble, lo que se entiende como unos enemigos que elevan el porcentaje de que puedan ser superados, si bien hay excepciones como representa principalmente el Sevilla.

Otra prueba de que lo que está por venir no es, a priori, tan temible: El Cádiz CF en las próximas cuatro jornadas tendrá tres enemigos que pueden ser asequibles: Espanyol, Girona y Rayo Vallecano. Solo el Betis parece estar unos peldaños por encima dentro de ese próximo mes de Liga.