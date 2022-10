Rubén Alcaraz: su difícil momento y la clave para luchar por la salvación

El mediocentro Rubén Alcaraz atiende a los medios oficiales del Cádiz CF para hablar sobre su regreso a la competición tras la lesión que sufrió al final de la pasada temporada. El jugador catalán charló también sobre el inicio liguero del conjunto cadista.

Volver a jugar tras la lesión: "Fue una felicidad enorme acabar la temporada como la acabamos, consiguiendo el objetivo. Tuve una lesión dura, una lesión que me hizo pasar por quirófano y que la recuperación se me hizo lenta por el tema de querer volver lo antes posible al terreno de juego. Me encuentro bien, me encuentro con confianza y todo eso queda ya alejado porque ya estoy de nuevo con el equipo".

Momentos difíciles: "Ha sido durillo porque se sumó que mi mujer estaba a punto de dar a luz, tenía muchas ganas de tener vacaciones y desconectar con la familia, y no pudo ser. Ha sido un verano largo, un verano inmovilizado en el sofá, haciendo mucho ejercicio, yendo a la mutua. Sin parar. Lo importante es la salud y todo ha salido como tenía que salir".

Vivir el fútbol desde la grada: "Se sufre cuando estás en la grada, en segundo plano, y ves el partido desde la grada. El equipo no ha empezado como deberíamos, somos consciente de ello, pero todavía queda mucho margen de mejora y en ese proceso estamos".

Regresó al equipo en Valladolid: "Pude participar los últimos minutos en Valladolid, sumamos la victoria, y por fin pudimos romper la mala racha del inicio de liga".

Competir: "Sobre todo hay que competir hasta el último minuto, esa tiene que ser nuestra frase en mayúscula. Esta liga es muy difícil y compitiendo como el fin de semana pronto llegarán esas victorias que necesitamos".

El próximo parón del Mundial: "Es difícil hablar del parón porque nunca lo hemos vivido. No sabemos si nos va a venir bien, si nos va a venir mal. No sabemos cómo lo vamos a gestionar. Lo que está claro es que tenemos que ser conscientes de que va a haber un parón, que tenemos que trabajar para volver con las mismas fuerzas o más".

🗣️ Rubén Alcaraz: "La lesión fue dura, pero ya está olvidada y estoy de vuelta"



✍️ https://t.co/UZri9sbywE



📺 La entrevista completa está disponible en https://t.co/k5CAA8ngHK — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) October 11, 2022

El apoyo de la hinchada: "Solo puedo dar gracias a la afición porque en los peores momentos, que hemos tenido un inicio no bueno, ha estado con nosotros. Nos han recibido a lo grande. Solo puedo dar gracias a los cadistas y decirles que queremos devolverle todo ese cariño desde el campo con resultados positivos".