Bongonda reconoce que le falta algo

El atacante Théo Bongonda analizó el encuentro entre el Cádiz CF y el Espanyol disputado el pasado domingo 9 de octubre, que finalizó con empate a dos goles.

El extremo explicó que "me he sentido mucho mejor. Es verdad que cuando llevas tiempo sin jugar se nota, pero me he sentido muy bien a nivel físico. A nivel personal me encuentro bien. Creo que tengo que seguir así, sumando minutos e intentando dar el máximo para el equipo".

Jugando por dentro o por fuera. El futbolista que llegó en el mercado de verano indicó que "estoy acostumbrándome a jugar más por dentro últimamente, pero son estilos diferentes. Me gusta jugar al fútbol, no tengo preferencias de si es por fuera o por dentro".

No sumó minutos con la selección de la República Democrática del Congo y contó el motivo. Bongonda afirmó que no pudo jugar porque "tenía dolor de espalda. Quería jugar los partidos con mi selección, pero no quería tampoco tomar riesgos".

El jugador reconoció que aún le falta algo para alcanzar su mejor nivel. "Me falta un poco de físico, y eso se coge jugando partidos. Lo que más me falta es ritmo de juego".

Sobre el punto obtenido en el choque contra el Espanyol en el partido de la octava jornada de Liga, señaló que "el fútbol siempre tiene una evolución. Si me preguntas por el partido, tuvimos la oportunidad de hacer algo y ellos también, creo que podemos estar contentos por sumar un punto".