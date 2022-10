Sergio González: "El equipo sigue dando pasos hacia delante"

El entrenador del Cádiz, Sergio González, compareció en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla con una sensación extraña porque el partido se puso para ganar, se pudo perder, al final se pudo de nuevo ganar y acabó empatándose. Segundo encuentro como técnico cadista ante uno de sus ex equipos y de nuevo con tablas con el mismo marcador.

Análisis de la contienda. "El resumen es que la primera parte ha sido muy buena en todos los aspectos, muy superior al rival, 45 minutos muy superior al rival, dando sensación de fortaleza. En el descanso hemos dicho que había que mantener ese nivel pero no hemos sido capaces. Hemos salido muy mal, 15 o 20 minutos que nos ha podido costar el partido. Esa fase del partido, del 45 al 60, por lo que sea el equipo está sufriendo mucho. Tenemos que corregirlo. Luego el equipo ha vuelto a tener personalidad, hemos marcado el segundo, pero no nos ha dado tiempo para más. Hace tiempo que no ganamos en casa y queríamos poner el contador a 0. No ha podido ser".

Bajón a la vuelta del descanso. "A bote pronto me es difícil, tengo que analizarlo. Ellos han cambiado la estructura, Brian ha sacado varios centros muy solo y nos han rematado. Hemos pecado de exceso de confianza. hemos salido tranquilos y ellos se han rebelado. Estábamos desorientados. Ha sido una cosa de locos, un caos. Después del 1-2 el equipo se ha mantenido y hemos dado la cara, pero me resulta difícil explicar lo que ha sucedido tras el descanso. Así y todo, creo que el equipo sigue dando pasos hacia delante, como el Cádiz de la temporada pasada. Creo que tenemos que ser positivos".

Valoración del empate. "El punto no es malo, al final siempre es positivo, tres jornadas sin perder es positivo, pero si ves la primera parte o los últimos minutos, igual sabe a poco. La primera parte es lo mejor de la temporada, hacía tiempo que no la veíamos. Hemos estado bien en diferentes fases. Todo lo bien que se ha hecho se ha dejado de hacer a la vuelta del descanso, pero hemos reaccionado y el equipo se ha merecido el punto".

Exceso de confianza. "La primera parte nos ha dado tanta confianza que nos hemos relajado en exceso. Lo más difícil era seguir así, lo he dicho, pero hemos salido desorientados. Tenemos que aprender, que madurar, pero también hemos hecho muchas cosas buenas. Estamos en el camino".

La aportación de algunos jugadores. "Estamos en proceso de que los que menos habían jugado vayan sumando minutos, aunque al final tenemos que mejorar todos".

Lesión de Dardet. "Es verdad que la marcha de Dardet es importante para ellos, pero también estaba en el campo en la primera parte...".

Actuación de Lucas Pérez. "Lucas está entrenando muy bien, respeta a todos sus compañeros, lo tratan como a uno más y defiende a sus compañeros de la mejor manera que puede. Tiene que responder de la mejor manera que puede y sabe. Ha marcado un gol y ha mandado un balón al larguero".

Penalti a Sobrino. "Me dicen que es un agarrón leve... No sé si lo es, pero el árbitro no ha ido a mirarlo".