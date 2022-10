El mensaje de Lucas Pérez después de ser ovacionado

El autor del segundo gol del Cádiz CF y que tuvo el tercero en sus botas en un lanzamiento de falta que rechazó el travesaño, Lucas Pérez, fue el primero en hablar al final del encuentro para exponer impresiones.

"Ha sido una pena que el balón haya dado en el larguero en esa última jugada y que no haya entrado. Me quedo con la reacción del equipo después del uno a dos, que ha sido muy buena. Luego hay que corregir los errores del inicio de la segunda parte porque es algo que no se puede repetir".

Ganar en el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) es la asignatura pendiente. "Se resiste esa victoria en casa, pero es verdad que hay que ganar y corregir esos errores, esos quince o veinte minutos en los que no estuvimos bien".

El delantero del Cádiz CF fue ovacionado por la afición, la misma que hace unas semanas le pitaba por su deseo de abandonar el equipo para jugar el Deportivo, equipo de Primera Federación. "Hubo muchos condicionantes en los que no se dijo la verdad. Yo voy de la mano del presidente y lo digo una vez más: estoy feliz en el Cádiz y quiero trabajar por el Cádiz. Voy a darlo todo para ayudar al equipo", apuntaba zanjando todo el debate abierto con esa opción de irse antes de cierre del pasado mercado de verano.