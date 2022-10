La historia refleja que la visita del Cádiz CF al Girona es una misión difícil pero no imposible

La visita del Cádiz CF al Girona programada para el próximo sábado 15 de octubre (novena jornada del campeonato) puede calificarse al menos de dos maneras: importante y complicada.

Es importante porque el conjunto amarillo se enfrenta a un recién ascendido, lo que convierte el choque en un duelo entre rivales directos que comparten el objetivo común de la permanencia en Primera División. La victoria daría a los gaditanos un impulso anímico además de dar un paso al frente de la clasificación. Es el tipo de encuentros que debe resolver a su favor (no perder en todo caso) para aumentar sus opciones de conseguir la salvación.

Es complicada la misión porque la historia refleja que al Cádiz CF no se le suelen dar nada bien las visitas al campo del Girona. Los antecedentes no son favorables, aunque también demuestran que no es imposible capturar los tres puntos.

Cincos veces han jugado los amarillos en la ciudad catalana, nunca en Primera División. Cuatro envites correspondieron a Segunda División y uno, el más reciente, a la Copa del Rey (dieciseisavos de final).

El balance de esos cinco encuentros es el anticipo de la difícil tarea que le espera al conjunto de Sergio González. El Cádiz CF salió escaldado de Girona en cuatro ocasiones y ganó una vez. Nunca se dio un empate.

Además de vencer, el objetivo de los gaditanos es dejar la portería a cero. Nunca lo lograron en sus cinco citas anteriores, en las que recibieron 11 goles (una media de dos por encuentro) y marcaron sólo tres.

Resultados de los anteriores Girona - Cádiz CF

Temporada 1940-41: Girona 2 - Cádiz CF 0

2009-10: Girona 4 - Cádiz CF 0

2016-17: Girona 1 - Cádiz CF 3

2019-20: Girona 2 - Cádiz CF 1

2020/21: Girona 2 - Cádiz CF 0 (Copa del Rey)