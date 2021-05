Arias responde a Vizcaíno: "El presidente sabe que estoy diciendo la verdad"

Óscar Arias, ex director deportivo del Cádiz CF, culpó al entrenador, Álvaro Cervera, de su salida del club, mediante unas declaraciones que realizó el martes 25 de mayo que encontraron la réplica del presidente, Manuel Vizcaíno, que habló de "equivocación" por parte del primero.

Arias sale al paso de las manifestaciones de Vizcaíno con unas declaraciones efectuadas el miércoles 26 de mayo a Diario de Cádiz.

"Entiendo y respeto a la postura de Manolo, tomó la decisión de salir a defender al entrenador, pero el presidente sabe que las cosas que he contado son así y estoy diciendo la verdad", explica Arias.

"Le aprecio muchísimo, es un gran presidente, es el gran valedor de lo que está consiguiendo el Cádiz CF, pero no estoy de acuerdo con lo que ha dicho", señala el ex director deportivo.

Arias sale ahora a la palestra porque considera que tiene que defenderse de los continuos ataques que entiende que viene sufriendo por parte de Cervera en los últimos meses.

"Tengo el máximo respeto por el Cádiz CF y el presidente, pero llevo tres años callado, nunca he hablado mal del club ni de nadie del club, pero me tengo que defender de alguien que va diciendo cosas que no son verdad”, asegura Arias en clara referencia al inquilino del banquillo.

Vizcaíno dijo que Arias se equivoca con sus declaraciones sobre el técnico. Y el ex directo deportivo lo que reconoce es que "me equivoqué" en un par de cosas.

La primera, "en venir al Cádiz CF, un gran club, pese a que mucha gente me advirtió de la dificultad del entrenador".

La segunda, "me equivoqué por callarme. Me estuvo poniendo piedras y diciendo mentiras (en referencia a Cervera) y me lo fui tragando porque antepuse los intereses del club. Lo hice pensando en el club y me ha perjudicado. Lo importante era el Cádiz CF y eso me costó irme".

Arias expone que respeta que el entrenador no quiera a Bryan Gil o en su día a Jurado, "pero no puede decir una cosa de puertas afuera y otra dentro. No puede ser que cuando Bryan va a la selección el técnico no asuma la situación".

El ex director deportivo del Cádiz CF asegura que "el tiempo que estuve en el club, el único problema que tuve fue la relación con el entrenador, se dio una situación personal entre él y yo. Hay comportamientos que yo no paso".

Arias ya no está en el Cádiz CF (desde el pasado mes de enero) aunque tiene la satisfacción de que su trabajo dio sus frutos. "Vine con el objetivo de subir a Primera. El primer año no pudo ser pero se consiguió el segundo y además nos quedamos en Primera".

El ex director deportivo del Cádiz CF pide que "me dejen en paz Cervera y un sector de la prensa". Quiere zanjar el asunto e insiste en que si ha hecho declaraciones es para defenderse de la numerosas alusiones del entrenador hacia él.

Pero Arias advierte de que volverá a hablar si le atacan. "Yo estoy muy tranquilo, pero si mienten no me callo más. Y remata con una frase: "El Cádiz CF tiene un problema con Cervera y el tiempo lo dirá".