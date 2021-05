Óscar Arias culpa a Cervera de su salida del Cádiz CF: "Era un clima insostenible"

Óscar Arias dejó de ser director deportivo del Cádiz CF a principios de 2021 y desde entonces permanecía callado. Pero ha decidido hablar y se despacha a gusto contra el entrenador del conjunto amarillo, Álvaro Cervera, a quien hace culpable de su marcha.

Arias expuso el martes 25 de mayo en Radio Cádiz de la Cadena SER, que "el recibimiento en el Cádiz no fue como esperaba. Entre ellos la del técnico porque yo venía de la mano de Vizcaíno y en ese momento su relación con el presidente no pasaba por el mejor momento. La relación comenzó torcida. Álvaro Cervera no es fácil y en ese paso se van dando situaciones, la gente en el club estaba al corriente de situaciones y finalmente no pudo ser".

No se quedó cortó Arias, quien explicó el motivo de su salida del Cádiz CF. "Mi decisión de marcharme es única y exclusivamente por mi relación con el técnico".

Dijo además que tras una intervención en el Ateneo, cuando contó que la normativa permitía al entrenador firmar por otro equipo al no haber renovado aún, que "Cervera decide utilizar esas frases descontextualizadas y luego en rueda de prensa dice que va a esperar al Cádiz CF, se victimiza, me señala a mí y va filtrando que tanto yo como el presidente no comulgan con su filosofía de juego"

Prosiguió el ex director deportivo: "Yo iba a El Rosal y él (el alusión a Cervera) ni me miraba. Es imposible hablar con alguien que estaba dando tiros con cuestiones que no eran verdad. Él estaba cumplidamente informado de todo lo que se hacía en el club porque aunque yo no fuese a informarle, iba Enrique a informarle. Él (Cervera) va diciendo cosas con la intención de hacerme daño. Hay actitudes y comportamiento que no podía consentir y por eso he callado y por eso he decidido no continuar, aunque el presidente me dijo que fuera antes".

Arias contó más cosas. No se calló: "Cuando fui a despedirme al gimnasio, el entrenador ni me miró, como es habitual en él y el resto estaba allí. Explico la situación y les deseo suerte. Nadie habló porque no pueden. Cuidado si alguien mostraba algo de afecto hacia mí. Me fui de allí triste. Aquel día, cuando el equipo sale al césped, el técnico reúne al grupo y dice que como han visto ha habido cambios en el club que 'na vez más el bien ha vencido al mal".

No se detuvo Arias al hablar de Cervera: "El otro día dice otra vez ha dicho que aquí ha habido malas personas. ¿Yo qué le he hecho? Yo llegaba el primero antes que él, porque llegaba justito, y me iba el último. "Era un clima insostenible y en todo eso me sentí totalmente solo".

Arias ve lógico que Enrique y Jorge Cordero lleven la parcela deportiva del club. "Es la mejor opción para el Cádiz CF. Cualquier persona extraña podía generar una situación extraña. Si el club ha querido darle poderes al técnico, lo más normal es poner gente de su confianza".