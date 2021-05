Los cedidos que vuelven al Cádiz CF y su complicado futuro

El final de la temporada 2020/21 supondrá el regreso al Cádiz CF de los jugadores cedidos a otros equipos. El club deberá buscar una solución a once jugadores cuyo futuro no parece pasar por el conjunto amarillo, aunque tienen contrato en vigor.

Ninguno ha destacado en sus equipos como para que la entidad cadista cuente con ellos para la próxima temporada 2021/22 en Primera División. Esta es la situación de los cedidos que vuelven al club al que pertenecen:

Dani Sotres (28 años): El portero fue titular en el Rayo Majadahonda, en Segunda División B, y regresa tras cumplir su papel con más de 2.160 minutos sobre el césped. Tiene contrato con el Cádiz CF hasta el 30 de junio de 2023 y lo normal que se vuelva a ser cedido.

Matos (26 años): A la espera de las dos últimas jornadas en Segunda A, el lateral izquierdo ha tenido protagonismo en el Málaga. Tiene un año más con el Cádiz CF (hasta el 30 de junio de 2022) y la solución podría pasar por otra cesión, un traspaso o la resolución de su contrato. Podría continuar en el cuadro costasoleño.

Ryhner (25 años): El central no cuajó en el Cartagena y en enero dio el salto al Emmen (Liga holandesa), en el que acumuló pocos minutos. Ocho partidos entre los dos equipos. Vuelve al equipo amarillo con vínculo hasta 2020, aunque no formará parte de la plantilla. Su futuro pasa por otra cesión, la venta o la carta de libertad, porque no hay hueco para él en Primera División.

Sergio González (24 años): El medio, que llegó a debutar en Primera, se fue enero al Tenerife (categoría de plata) al no tener ficha con el Cádiz CF. Con el cuadro chicharrero participó 670 minutos en 14 partidos (a falta de la última jornada), incluido un gol. Tiene contrato con los amarillos hasta 2023, aunque seguirá sin ficha salvo sorpresa. Su destino apunta a una nueva cesión o venta.

Gaspar Panadero (23 años): El extremo vuelve de la Ponferradina (cuando acabe la Liga en Segunda A) con un minutaje que no llegará a los 900 en 22 encuentros, con un tanto en su tarjeta goleadora. Tiene contrato con el Cádiz CF hasta 2023 y no estará en el conjunto gaditano el curso venidero. El club no tendría inconveniente en buscar una venta o de nuevo una cesión.

David Mayoral (24 años): Jugó en el Hermannstadt (Rumanía) con bastante protagonismo: más de 2.000 minutos en 27 encuentros y cinco goles. El extremo tiene dos años más con el Cádiz CF (hasta 2023) y todo apunta a una nueva salida, ya sea como venta o cesión.

Caye Quintana (27 años): Más de 2.300 minutos y un cuatro goles en sus 36 partidos con el Málaga. El delantero tiene un año más de contrato con el Cádiz CF (hasta 2022) y se irá cedido o libre en caso de acuerdo entre las partes.

Álvaro Giménez (30 años): El mercado de invierno se fue al Mallorca, con el que ha logrado el ascenso a Primera División. El delantero lleva cerca de 600 minutos y un gol con los bermellones. Tiene dos temporadas más de contrato con los amarillos (hasta 2023) y el problema es su elevada ficha para que encuentre otro equipo la próxima temporada. El Cádiz CF querría buscar un traspaso o una cesión, aunque no es fácil.

Nano Mesa (26 años): El atacante salió en enero con destino al Logroñés (Segunda A), en el que está jugando bastante en busca de la permanencia con más de 1.200 minutos en 17 partidos y un gol. Su contrato con el club de Carranza se prolonga hasta el 30 de junio de 2024 y su futuro en principio pasa por una nueva cesión o una venta.

Seth Vega (23 años): El delantero militó en el Recreativo de Huelva (Segunda B), con 23 partidos jugados (más de 1.700 minutos) y cinco goles. Tiene contrato con el Cádiz CF hasta 2023, aunque sin sitio en el primer equipo y a priori tampoco en el filial. Una nueva cesión aparece en el horizonte.

Javi Navarro (24 años): Su cesión al Albacete al comienzo de la temporada 2020/21 acabó en enero. Volvió lesionado y llegó a jugar pocos minutos con el Cádiz B en la segunda vuelta. Le queda una temporada más (hasta 2022) sin sitio en el primer equipo y a su edad parece que tampoco en el filial.