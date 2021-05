Enrique Ortiz y Jorge Cordero siguen al frente de la dirección deportiva

El Cádiz CF se adentra en la planificación de la temporada 2021/22 después de recorrer con éxito su primer curso en la máxima categoría tras tres lustros de ausencia.

En el club trabajan con el objetivo de aumentar el nivel de la plantilla para volver a pelear por la permanencia en Primera División. Sin prisa, pero sin pausa. Hay tiempo de sobra para acometer fichajes y abordar más el capítulo de las bajas que suele resultar complicado. Más de tres meses por delante hasta el próximo 31 de agosto.

¿Quién o quiénes serán los encargados de diseñar el plantel que competirá el curso venidero? El Cádiz CF no tiene un director deportivo como tal desde la marcha de Óscar Arias el pasado mes de enero.

Tras la salida de Arias, el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, dejó desierto el cargo de director deportivo y depositó su confianza en Enrique Ortiz y Jorge Cordero para que entre ambos se hicieran cargo de una parcela importante.

Enrique Ortiz como coordinador deportivo y Jorge Cordero como responsable de 'scouting'. Los dos trabajan codo con codo y además en permanente contacto con el entrenador, Álvaro Cervera.

Las relaciones entre ellos son fluidas y Cervera está encantado con el dúo que lleva las riendas de la dirección deportiva. El propio técnico lo ha reconocido en más de una ocasión. Se siente cómodo con ellos entre otras cuestiones porque sus opiniones son tenidas en cuenta.

En los últimos días sonó con fuerza el nombre de Miguel Ángel Gómez como posible nuevo director deportivo del Cádiz CF una vez que acaba su vínculo con el Real Valladolid. Pero la realidad va por otro camino. En principio no habrá cara nueva en ese departamento, al menos al más alto nivel.

El principio básico de que lo que funciona no se toca se impone en la entidad cadista. No se trata sólo del desempeño profesional, sino también de las buenas relaciones que facilitan el trabajo diario. La sintonía que hay ahora no existía antes de 2021 porque entonces no había conexión entre Arias y Cervera.

Cervera no es el único que está contento. Vizcaíno también está satisfecho con el trabajo que están realizando Enrique Ortiz y Jorge Cordero y, salvo sorpresa, serán los que lleven la voz cantante en la configuración de la plantilla para la campaña 2021/22. De hecho, no paran de trabajar con esa misión por delante. El primer fichaje ya está cerrado, el de Varazdat Horoyan a falta del anuncio oficial por parte del club.

No hay nada que invite a pensar en un cambio en la dirección deportiva del club. Ortiz y Cordero, en constante diálogo entre ellos y con Cervera, tienen en sus manos la tarea de hacer la mejor plantilla dentro de las posibilidades del Cádiz CF y de las oportunidades que ofrezca un mercado veraniego que en general puede resultar más movido que el de hace un año.

La pareja que comparte la responsabilidad en la parcela deportiva afronta su primer gran examen con la configuración del grupo que empezará la temporada. Cuando tomaron el mando en enero el equipo ya estaba hecho, con los retoques de Sobrino y Saponjic y las salidas de Bodiger, Bobby, Álvaro Giménez y Nano Mesa.