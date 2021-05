Arias desvela quién descartó a Bryan Gil y dice que a Cervera no le gusta Álex Fernández

El nombre de Bryan Gil estuvo asociado como un posible refuerzo del Cádiz CF para la temporada 2020/21 recién finalizada, pero el barbateño al final ni vistió de amarillo fue cedido por el Sevilla al Eibar.

El extremo sobresalió en el cuadro guipuzcoano hasta el punto de debutar en la selección española de la mano de Luis Enrique y ahora forma parte del combinado nacional que disputará la fase final de la Eurocopa sub'21.

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, llegó a reconocer hace un par de meses que el jugador "no se nos debió haber escapado".

El ex director deportivo del Cádiz CF, Óscar Arias, contó el martes 25 de mayo en Radio Cádiz (SER) su versión sobre la no llegada de Bryan Gil al conjunto amarillo.

"El técnico descartó a Bryan Gil". Así de rotundo se pronunció Óscar Arias sobre el asunto. El ex director deportivo expuso que "sin el ok del entrenador yo no iba a coger piezas, porque no voy a coger a un chaval de 18 años para que no juegue. Luego lo ha llamado de la selección y nadie quiere asumir eso", indicó antes de finalizar: "Bueno, la culpa es mía".

Sobre Álex Fernández, Arias afirmó que "veo complicado que acabe renovando porque nunca ha sido santo de devoción del técnico". Sobre las palabras de alabanza que el entrenador dedicada al futbolista dijo que "no digas que es un jugador importante cuando tú lo quieres sacar".

"Con Álex Fernández y con todos he hablado mucho. El técnico no es una persona de hablar. Ya hablaban otros", apuntó Óscar Arias.