Estas son las obras clave de este 2026 en Cádiz

Son días de buenos propósitos, de marcar objetivos, de proposiciones que se lanzan para el recorrido de doce meses que 2026 acaba de iniciar. En el caso de Cádiz, el nuevo año se afronta con un irremediable optimismo fruto del avance que en los últimos meses han experimentado diversos proyectos y expedientes, en el apartado de obras, que acumulan una larga espera y que, al fin, parecen quedar del todo desbloqueados para iniciar su ejecución; o mejor aún, que avanzan en los trabajos hacia su culminación.

Son muchos frentes los que tenía pendientes la ciudad y en los que ya se ha comenzado a trabajar, o bien se está ultimando la tramitación para su inicio. Y de igual forma, son muchas las administraciones implicadas en este escenario con el que Cádiz afronta el año 2026.

De este modo, los próximos doce meses deben ser claves para comprobar esos primeros trabajos en la futura Ciudad de la Justicia, para la consolidación de los históricos edificios y la adecuación de los terrenos que sirvieron para la actividad tabaquera, a la espera de que se inicien las obras de construcción del nuevo edificio que será el epicentro del equipamiento judicial que saldrán a licitación este año, según el calendario planteado por la Junta para que la Ciudad de la Justicia empiece a estar operativa en diciembre de 2028 para quedar completamente finalizada (eso sí, sin la actuación en las Casas de los Ingenieros, que por ahora no se utilizarán) en diciembre de 2030.

El presidente de la Junta, el alcalde y el consejero, durante la colocación de la primera piedra de la Ciudad de la Justicia en Cádiz. / Julio González

También será clave este 2026 el avance que presenten las obras ya iniciadas en Valcárcel, que se centran ahora en el derribo de todas las edificaciones anexas al histórico edificio de las que se van a prescindir para crear una plaza pública en la trasera. Este año debe quedar el edificio totalmente consolidado, para que la UCA defina el uso que le quiere dar y se acometa entonces la actuación en el interior que permitirá dividir los espacios e incorporar las necesidades que requieran ese nuevo uso universitario (que a priori servirá para acoger el nuevo grado de Farmacia que la UCA empezará a impartir en 2028).

Otra de las grandes deudas pendientes de la ciudad que empezarán a saldarse este año es el pabellón Fernando Portillo, cuya construcción ya ha salido a licitación y donde el Ayuntamiento confía en que empiecen las obras antes de diciembre para levantar el nuevo polideportivo que ronda los 20 millones de euros de presupuesto y que incluye un aparcamiento subterráneo de tres plantas con capacidad para 389 vehículos.

También está llamado a dejar de ser un solar este año la antigua Subdelegación del Gobierno y Radio Juventud. En ese lugar, en plena Avenida, va a levantar el Gobierno un nuevo edificio que aglutinará diversos servicios de la administración general del Estado, en un proyecto que ha sido modificado en diversas ocasiones y que ahora contempla levantar un edificio de seis plantas en altura y una bajo rasante en una superficie de 7.200 metros cuadrados de los 19.000 que suma la parcela, que servirá para dar cabida a unos 350 funcionarios del Estado pertenecientes a la Subdelegación del Gobierno y a las sedes de Sanidad, Agricultura, Demarcación de Costas, Telecomunicaciones, Comunicación Exterior, Sepe y Abogacía del Estado. En paralelo, se urbanizará el resto de la parcela, creando un espacio público y un aparcamiento en superficie. Todo ello está únicamente a la espera de confirmar la adjudicación al segundo clasificado (Gestión y Ejecución de Obra Civil) toda vez que la empresa que había resultado adjudicataria en un primer momento (Grulop 21) ha sido excluida por problemas en la documentación obligatoria para asumir estos trabajos que superan los 18 millones de euros.

Otro edificio administrativo que empezará a levantarse este 2026 será el que la Junta va a construir en el solar de Tolosa Latour, lo que a su vez supone el inicio de la ‘resurrección’ de este suelo enorme que lleva décadas sin uso. La administración autonómica ya ha procedido a derribar la antigua sede de Trabajo, dejando completamente expedita la parcela para levantar ahora en el mismo lugar que el edificio derribado la nueva sede administrativa, de 9.373,20 metros cuadrados de superficie construida sobre rasante, además de dos plantas bajo rasante que destinarán a aparcamiento, dando así cabida a unos 438 puestos de trabajo de siete organismos autonómicos diferentes. Todo ello con un presupuesto de 14,6 millones de euros (además de los 2 millones destinados ya a la redacción de los proyectos previos a la adjudicación de la obra).

Trabajos de demolición del único edificio que quedaba en pie en el solar de Tolosa Latour. / Lourdes de Vicente

Este repaso a las obras y proyectos que se convierten en este inicio de 2026 en los grandes propósitos del año incluye también a esa insistente integración entre el puerto y la ciudad, que ya comenzó tímidamente en la fase final de 2025 y que avanzará notablemente en estos próximos meses para convertir el muelle ciudad en un espacio que pueda ser aprovechado por la ciudadanía, que encontrará zonas expositivas, negocios de hostelería, un pequeño espacios para conciertos y otros atractivos que convivirán con la actividad propia del movimiento de cruceros y otras actividades portuarias.

Este año está llamado también a ser el de las obras en el exterior de la Catedral. Ya trabaja el Obispado en la licitación del proyecto de rehabilitación de las dos torres, una actuación que supera el millón de euros y que cuenta con financiación estatal a través del 2% cultural. La obra supone, además, el gran inicio de ese ambicioso plan que buscar rehabilitar íntegramente la Catedral de cara al bicentenario de su consagración en 2038.

También debe comenzar este año la reforma de los edificios de la plaza de Mina donde la Junta de Andalucía habilitará el nuevo centro de salud del Mentidero. Ya avanzó el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, que el presupuesto autonómico reserva una partida de 4 millones de euros para ejecutar este proyecto que según avanzó la delegada del gobierno en la provincia, Mercedes Colombo, saldrá a licitación en el mes de marzo.

Edificio de la plaza de Mina en el que se construirá el nuevo centro de salud. / Miguel Gómez

Otro proyecto que se va a ejecutar este año es el de la reurbanización de la Avenida de Portugal; una actuación que ha vivido diversos vaivenes y que se considera clave porque introduce la peatonalización (parcial, en este caso) y los nuevos paradigmas de movilidad en extramuros. La obra ha sido ya adjudicada a la empresa Martín Casillas por 1.141.993,40 euros, por lo que empezará a ejecutarse próximamente para eliminar los aparcamientos a ambos lados de la calzada, así como las aceras, y hace una Avenida de Portugal mucho más amable y, sobre todo, transitable para el peatón.

En el Cementerio de San José se iniciarán también en breve los últimos trabajos que permitirán el cierre final, la demolición de los elementos aún existentes y la construcción del nuevo parque y los equipamientos contemplados en el proyecto municipal, que ya reservó hace más de un año 11 millones de euros para esta nueva urbanización que empezará a hacerse realidad este 2026.

E igualmente el año está llamado a ver el derribo de la Lonja de Frutas, para lo que el Ayuntamiento se ha reservado una partida del último préstamo solicitado, que recibirá de Caja Rural del Sur (9,7 millones de euros) y de Caja Granada (otros 10 millones). En su lugar, tiene que proyectar la construcción de un centenar de viviendas, estando pendiente concretar el realojo o cese final de la actividad de los mayoristas de fruta que utilizan actualmente la lonja.

Y 2026 debe ser el año en que arranquen los proyectos de la Edil, la nueva ayuda europea otorgada en fase inicial al Ayuntamiento con un total de 14 millones de euros y que incluye diferentes proyectos, destacando la construcción de 38 nuevas viviendas en el barrio de Puntales que incorporarán un modelo novedoso que favorecerá la convivencia entre mayores y jóvenes.

En materia de vivienda, lo normal es que en estos próximos meses arranque el Grupo Q la construcción de las 202 viviendas con precios limitados, además de locales comerciales y aparcamientos subterráneos, que va a levantar en el solar situado entre Puntales y Loreto que era propiedad de la Junta de Andalucía y que adquirió esta empresa a través de una subasta pública. Una de las operaciones de viviendas más destacadas que tiene la ciudad a la vista.

Con todo esto pendiente de empezar o de avanzar, hay que señalar también otros proyectos que encaran ya su culminación y que podrían -o deberían- estar totalmente finalizados este año. Es el caso del hotel que se está construyendo en la Tribuna del Estadio Nuevo Mirandilla y que se quiere abrir esta próxima primavera, con 250 habitaciones y toda una serie de servicios, ofertas y atractivos pensados no sólo para los clientes sino para toda la ciudad.

También debe culminar este año la reconstrucción del Teatro Pemán, en el Parque Genovés, dando así un paso de gigante a la actuación global que está asumiendo el Ayuntamiento para arreglar toda esta zona verde y para rehacer también la pérgola, cuyas obras fueron adjudicadas a la empresa JMI por un total de 941.109,77 euros.

Estado del Teatro Pemán, cuya recuperación se hará realidad, a priori, este año 2026. / German Mesa

Todas estas, pues, están llamadas a ser las grandes claves en materia de inversiones, obras y proyectos que culminarán, avanzarán o arrancarán en estos doce meses que en este arranque del año invitan al optimismo.