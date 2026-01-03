El Obispado de Cádiz saca a licitación la obra de las torres de la Catedral

El Obispado de Cádiz ha iniciado ya el camino para hacer en la Catedral las primeras obras de calado de ese plan a 13 años que busca lograr la rehabilitación integral del templo de cara al bicentenario de su consagración en el año 2038. La actuación de las torres del edificio ha iniciado ya el proceso de licitación, con un presupuesto de obras que supera el millón de euros.

En concreto, la ejecución material de la obra se ha cifrado inicialmente en 999.912,05 euros, a los que sumado el IVA hacen una partida económica final de 1.209.893,58 euros. Importe que permitiría actuar en las dos torres, especialmente en la parte superior, que se considera el elemento más deteriorado, así como en las cornisas que separan los distintos cuerpos de la fachada. El objetivo es actuar de manera integral, solucionando el principal problema localizado en el edificio, que es el material usado en su día para la fijación de las piedras en la cara exterior del edificio.

Además, en esta actuación que será muy visible en el exterior por el andamiaje que a priori habrá que instalar para poder acceder a todos los puntos de la torre, se incluye una intervención muy destacada en el interior de una de las torres, la de Poniente, donde se contempla la habilitación de una zona expositiva en el entrebovedado de este elemento arquitectónico que hace años cerró al público y que tras estas obras podrá reabrirse.

Las obras que ha diseñado el estudio gaditano de arquitectura La Consulta, que dirige Venancio González, tienen marcado un plazo de ejecución de año y medio, abriéndose el plazo para presentar candidatura a hacerse cargo de los trabajos hasta el próximo 29 de enero.

A partir de entonces, se iniciará un proceso de licitación que el Obispado divide en dos fases. La primera consistirá en el estudio de la viabilidad y solvencia de las empresas que presenten su oferta, para en una segunda fase dar a conocer a las elegidas el proyecto en sí para que puedan realizar la oferta técnica y económica que proceda hasta seleccionar a la empresa a la que se le adjudiquen estos trabajos que previsiblemente tendrán un coste mayor que esos 1,2 millones de euros que se presupuestaron en el año 2023.

Un ambicioso plan 2025-2038

La rehabilitación integral de las dos torres forman parte de un ambicioso plan que el Obispado ha diseñado para lograr la restauración completa de la Catedral de cara a la celebración del segundo centenario de su consagración en el año 2038.

Para su desarrollo ha previsto el Obispado un presupuesto de 16 millones de euros, habiendo catalogado las diferentes intervenciones según la urgencia necesaria para ejecutarlas y la tipología de obra que es, estableciendo así una hoja de ruta que marcará el devenir de este histórico edificio a lo largo de los próximos años. Para hacer viable este proceso de rehabilitación, el Obispado recurrirá a las posibles subvenciones que puedan formularse en el futuro (como lo ha hecho con el 2% cultural del Ministerio de Transporte que permitirá costear el 60% del proyecto de las torres) y a una campaña de captación de donativos entre la ciudadanía, además de requerir la implicación de otras administraciones en la puesta a punto del templo (como el Ayuntamiento y la Junta) y de seguir aprovechando los recursos económicos que genera la propia Catedral gracias a las visitas culturales que siguen mejorando cada año las cifras de visitantes.