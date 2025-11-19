El Gobierno confirma la subvención estatal para rehabilitar las torres de la Catedral de Cádiz

El Gobierno de España volverá a financiar una obra en la Catedral de Cádiz. 14 años después de que ingresara en la cuenta del Cabildo Catedral la última aportación económica, el Gobierno de Pedro Sánchez ha confirmado de manera definitiva este miércoles la partida destinada a colaborar en la rehabilitación integral de las dos torres catedralicias.

La ayuda, que ya se había concedido de manera provisional hace prácticamente un año, ha quedado confirmada este miércoles, cuando el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado una resolución definitiva parcial (una relación de los primeros proyectos ya ratificados) de esta concesión de ayudas para actuaciones de conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, con cargo a los recursos procedentes de las obras públicas financiadas por el Ministerio de Fomento y por las Entidades del Sector Público dependientes o vinculadas. El conocido 2% cultural del Ministerio de Fomento, que antes era el 1,5%.

De este modo, el Estado confirma la financiación concreta de 725.936,15 euros, que corresponden al 60% del proyecto de rehabilitación integral de las torres de la Catedral. Con la salvedad de que el importe total de la actuación (1.209.893,58 euros) se calculó en el año 2023, lo que implica que a buen seguro el coste del proyecto a licitar a finales de este año y principios de 2026 será mayor, siendo el Cabildo Catedral quien tenga que asumir ese incremento.

En cualquier caso, el Obispado ha confirmado la ayuda que consideraba fundamental para ejecutar estas necesarias obras en la Catedral. Entre otras cosas, para poner fin al vallado y los andamios de protección que desde hace meses protegen a pie de cada torre por si hubiera algún desprendimiento o caída de cascotes, como de hecho ocurrió en el año 2021 en un par de ocasiones, que provocaron esos elementos de protección.

Una vez obtenida la ayuda estatal, el Obispado ya tiene luz verde para empezar a tramitar las obras de rehabilitación de las torres, en base al proyecto realizado años atrás por el estudio de arquitectura La Consulta, de Cádiz. Este proyecto señala a la parte superior de las torres como elemento más deteriorado donde actuar, así como las cornisas que separan los distintos cuerpos de la fachada, localizándose el principal problema en el material utilizado para la fijación de las piedras en esa cara exterior del edificio. Es la fachada suroeste, la que coincide con la Torre del Reloj (que es la que se abre a las visitas), la más afectada al ser la que queda más expuesta a las inclemencias del tiempo, siendo de hecho allí donde cayeron los cascotes.

En principio, la estimación de los arquitectos es que la obra necesite un año de duración, radicando una de las grandes complicaciones en el cuerpo de andamios que será necesario habilitar para poder actuar a esa altura, teniendo en cuenta además que el edificio está protegido con la catalogación de Bien de Interés Cultural.

La Catedral, el segundo proyecto clasificado en la convocatoria

Llama la atención de la resolución dictada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España, que es quien gestiona esa convocatoria de subvenciones con cargo al 2% de los recursos que obtiene el Estado por obras públicas financiadas por el Ministerio de Fomento y otras entidades del sector público dependientes o vinculadas a esta cartera. Y es que se da cuenta que el proyecto presentado por la diócesis de Cádiz ha sido clasificado en segundo lugar, por detrás sólo del proyecto de Conservación y puesta en valor de la bodega modernista de Rocafort de Queralt como centro cultural del vino, el cooperativismo y la figura de César Martinell presentado, en Tarragona, presentado por la Fundación Domenys.

Esta clasificación supone un espaldarazo al expediente presentado por el Obispado y al trabajo realizado por los técnicos diocesanos, que han conseguido que el Estado vuelva a invertir en la Catedral 14 años después de la última ayuda, concedida en 2011 para la rehabilitación de la Sacristía Baja.