El Obispado quiere reactivar las obras en las dos catedrales de Cádiz

Cádiz tiene la peculiaridad de contar con dos catedrales en la misma ciudad, y además separadas por bastantes pocos metros. Una es herencia de una antigua mezquita, convertida en Catedral por Alfonso X el Sabio tras la reconquista; la otra es la evidencia del poderío de la gran ciudad que era Cádiz y que en 1838 decidió construir una Catedral a la altura de la ciudad. Ambas conforman un más que notable legado arquitectónico, histórico y artístico que además de ser un aliciente (la Catedral es el monumento más visitado cada año en toda la ciudad, y con mucha diferencia) exige a la Iglesia una preocupación constante y una inversión notoria para la conservación de ambos edificios.

En este capítulo ha habido distintas épocas o escenarios a lo largo de la historia reciente. Años en los que no se ejecutaba ninguna obra y los templos languidecían, y otros en los que un proyecto engarzaba con otro de manera sucesiva. Esto último, precisamente, es lo que en cierto modo están viviendo actualmente las dos catedrales, que han sido escenario en los últimos años de diferentes inversiones y obras que el Obispado no quiere paralizar en ningún caso.

Por eso, en Hospital de Mujeres andan centrados en reactivar cuanto antes las obras en Santa Cruz y en la Catedral. En Santa Cruz, de hecho, hace ya varios días que se observan andamios en su parte exterior, en la fachada que colinda con la Casa de la Contaduría y la plaza de Fray Félix, fruto de una intervención en la que participan la parroquia, el Obispado, las hermandades del Perdón, Sanidad y Santo Entierro (que son las que ocupan capillas pertenecientes a esa fachada antes mencionada) y el Cabildo Catedral.

El proyecto busca solucionar los problemas de filtraciones de agua que hay en ese lado del templo, y que ya ha provocado algún que otro quebradero de cabeza a las cofradías que tienen allí sus altares con sus titulares.

En la otra Catedral, la que en Cádiz aún se conoce como nueva, se está ya únicamente a la espera de la resolución definitiva del Ministerio de Transportes en relación a la convocatoria del 2% que en su fase inicial sí aceptó la propuesta de intervención en las torres de Levante y de Poniente; un costoso proyecto del que el Estado pagará aproximadamente el 60% de la intervención, corriendo la propia Catedral con el resto.

Acumula un retraso considerable la intervención en las torres de la Catedral, fruto de la exigente documentación que requiere un proyecto de este calado en un edificio con la protección BIC, a lo que se ha unido la lentitud que acumula también esta convocatoria del 2% cultural en cuya fase inicial ya fue aprobada la propuesta gaditana.

Cabe recordar que anteriormente el Obispado ya había actuado en las cubiertas de la parroquia de Santa Cruz gracias también a la financiación del Ministerio de Transportes, en aquella ocasión con cargo al 1,5%. Y precisamente se trabaja actualmente para que otro proyecto que se quiere ejecutar en la Catedral Vieja pueda formar parte de futuras convocatorias de esta ayuda estatal para la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico.

En paralelo, en el Obispado andan también trabajando en un proyecto de actuación en la torre del Sagrario, que ciertamente necesita ser intervenida para mejorar el estado en que quedó tras la celebración del Andalucía Barroca y que en estos años no se ha podido culminar.

Otras iglesias pendientes

Con esta agenda de actuaciones inminentes o en marcha en las dos catedrales, el Obispado tramita o redacta proyectos para seguir actuando en otras iglesias de la ciudad.

Así, desde Hospital de Mujeres se refiere el proyecto que está en fase de redacción para rehabilitar la torre de la parroquia de San Lorenzo y parte de la fachada, que de hecho se mantiene acotada ante la posibilidad de caída de cascotes a la vía pública.

En el exterior del templo se prevé también hacer obras en San Antonio, donde una vez que se restauró la portada de piedra se va a intervenir ahora en las fachadas, con el proyecto ya aprobado. Seguirán de obras también en Santiago, donde meses atrás se rehabilitó la torre y ahora se quieren restaurar las campanas para devolver el exterior de la antigua iglesia jesuita a la normalidad; una operación que recuerda a la iniciada esta semana en la Merced, donde tras la rehabilitación de la torre meses atrás se ha procedido ya a retirar las campanas para su restauración y nueva colocación.

También tiene previsto el Obispado que haya obras lo antes posible en la iglesia de la Pastora, en la calle Sagasta, coincidiendo precisamente con el anuncio de la parroquia de San Lorenzo de su reapertura al culto en agosto del próximo año (el día 16, en concreto). Para ello, se trabaja en la restauración de la fachada, aún ‘afeada’ con unos gruesos cables que deberían estar soterrados bajo la acera.

Y a la espera lleva desde hace tiempo el proyecto para intervenir en las torres campanario, las fachadas y la cúpula de la parroquia de San José. En este caso, apuntan desde el Obispado que se tiene que atender la exigencia de modificar una parte del proyecto presentado para obtener los permisos oportunos, ya que el templo de la Avenida también tiene consideración de Bien de Interés Cultural. Un trabajo técnico que se espera resolver cuanto antes para poder ejecutar estas obras que rondan los 300.000 euros de presupuesto.

Obras todas ellas con las que el Obispado busca seguir manteniendo esa senda de cuidado del patrimonio en la que viene realizando cada año un importante esfuerzo.