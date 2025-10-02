La iglesia de la Pastora de Cádiz reabrirá en agosto de 2026

Los 300 años que acaba de cumplir la iglesia de San Lorenzo va a tener numerosas celebraciones. Va a contar con un Año Jubilar, que ha concedido el Papa León XIV. Y traerá consigo otra gran noticia para la ciudad, su patrimonio y su historia. El templo de la Pastora, también en la calle Sagasta, va a reabrir sus puertas al culto en agosto de 2026.

Así lo ha anunciado este jueves la comisión organizadora del tercer centenario de San Lorenzo y así viene reflejado en la programación de actos y cultos que se ha presentado hoy. En concreto, se ha fijado el domingo 16 de agosto de 2026 como fecha en la que se celebrará una misa solemne de reapertura de este templo. Días antes, el sábado 8 de agosto, está previsto el traslado de la imagen titular del templo, la Divina Pastora, que en los últimos años viene recibiendo culto en San Lorenzo, en el crucero junto al altar mayor.

El párroco de San Lorenzo, Iván Llovet (responsable también de la iglesia de la Pastora), ha explicado que la reapertura necesita previamente de unas obras que llevan meses en tramitación y que estarían pendientes de las últimas autorizaciones para su ejecución. Así las cosas, en previsión del plazo de obras y confiando en una pronta resolución final que permita su ejecución, la parroquia ha querido incorporar esta buena noticia a la celebración del tercer centenario de San Lorenzo.

Conviene recordar que la iglesia de La Pastora cerró sus puertas en el año 2008 por el mal estado de conservación que presentaba entonces y para ejecutar una rehabilitación que sólo se realizaría parcialmente, en una primera fase costeada por la Junta de Andalucía y la Fundación Cajasol. Posteriormente, en el año 2012 abrió sus puertas, con ocasión de la restauración del paso de misterio de Afligidos (catalogado como Bien de Interés Cultural) y por los actos de Pietas Populi vinculados a la conmemoración de la Constitución de 1812, en los que participó la imagen de la Pastora saliendo desde este templo de Sagasta.

Poco después de eso, en el año 2014, volvería a cerrar esta iglesia, considerada "joya del mejor barroco de los siglos XVII y XVIII". Una docena de años después, por tanto, sus puertas se reabrirán para recuperar el culto y, de manera indirecta, para normalizar el culto del redil que rinde culto a la imagen titular, la Divina Pastora.

Obras en San Lorenzo

No serán las de la Pastora las únicas obras que se esperan en medio de este tercer centenario de la parroquia de San Lorenzo. Precisamente, el templo de la calle Sagasta está también pendiente de una actuación de calado en la torre, que presenta un avanzado estado de deterioro que ha provocado incluso que el perímetro exterior de la iglesia lleve meses vallado ante la posible caída de cascotes a la vía pública.

El Obispado ya tendría redactado el proyecto para intervenir en la torre, que ha necesitado informes varios debido a la protección que existe sobre el edificio. Y una vez obtenga el permiso final podrá iniciar las obras para consolidar esta parte de la iglesia y garantizar su seguridad. Si este procedimiento no se retrasa en exceso, será otra gran noticia de este tercer centenario de San Lorenzo.