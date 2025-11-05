Desmontan las campanas de la iglesia de la Merced de Cádiz para su restauración

Las campanas que estaban enmudecidas en la iglesia de la Merced de Cádiz han sido retiradas este miércoles, con el objetivo de proceder a su restauración integral y que vuelvan a sonar. Así se lo ha propuesto la parroquia, que con ayuda del Obispado de Cádiz se ha decidido a este proyecto que empieza a ejecutarse.

Según ha informado la parroquia, los trabajos que comienzan ahora, después de la operación de desmontaje y retirada de las campanas, pasan por la sustitución de los yugos de madera y badajos, la instalación de los nuevos sistemas de volteo y martillos electrónicos, la colocación también de una nueva central de mando que permitirá programar los distintos toques que se acuerden durante el día y las jornadas festivas además de celebraciones marcadas en el calendario de este templo, así como los trabajos de albañilería y preparación necesarios para asegurar la estabilidad del campanario.

Todo esto se concibe como una segunda fase de actuación en la torre de la Merced, después de que meses atrás se procediera a su rehabilitación integral a raíz de la caída de cascotes a la vía pública que alertó del mal estado de algunos de sus puntos, en un proyecto que necesitó una inversión superior a los 18.000 euros.

En esta ocasión, el presupuesto que maneja la parroquia para el arreglo de las campanas ronda los 16.500 euros, para lo cual se han abierto varias vías de colaboración con las que se pretende recaudar la partida necesaria para financiar este proyecto. En concreto, se han habilitado un número de Bizum (código 00318, con el concepto 'Campanas') y una cuenta bancaria (ES 521007256132100194485, precisando igualmente el concepto 'Campanas')

"Las campanas son la voz de la parroquia: nos llaman a la oración, anuncian la fe y acompañan a la comunidad en los momentos de alegría y de dolor", trasladan desde la Merced, que sigue con esta actuación mejorando el edificio situado en el barrio de Santa María.