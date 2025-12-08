La gran operación de la Catedral de Cádiz: rehabilitación al completo de aquí a 2038

16 millones de euros. Esa es la partida económica que necesita la Catedral de Cádiz para su completa rehabilitación, que incluye todas las medidas de seguridad tanto estructural como de accesibilidad o de cara a la vía pública, así como la apertura de nuevos espacios hasta ahora desconocidos. Y ese reto de rehabilitar por completo el principal edificio de la diócesis tiene un nuevo plazo: 2038, año en que se cumplirán dos siglos desde que fuera consagrada, después de que estuviera más de 100 años de obras.

El Obispado ha trazado un plan de actuación en la Catedral que pretende invertir esos 16 millones de euros en los próximos trece años para que el templo celebre sus 200 años de vida completamente rehabilitado y ofreciendo lo mejor de sí. Un plan de actuación que toma como base el propio Plan Director que en su día realizó Juan José Jiménez Mata para marcar la hoja de ruta y que recientemente ha sido revisado por los arquitectos gaditanos de La Consulta (con Venancio González al frente).

De este modo, el Obispado ha dividido todas las obras necesarias primero en capítulos, hasta siete, según su tipología (mantenimiento y medios auxiliares, seguridad a la vía pública para las actuaciones en fachada, seguridad interior, consolidación y ornato, adaptación de espacios, modernización y actualización de instalaciones, y urbanización exterior); y luego en nivel de prioridad, que ha dividido en tres. El objetivo que se marcan es que las obras incluidas en los dos primeros niveles (las más urgentes y prioritarias) se realicen a lo largo de los próximos ocho años; y el nivel 3 se incluiría en el lustro siguiente.

El punto de partida de este plan de obras es la rehabilitación integral de las dos torres, la de Levante y la de Poniente, que va a empezar en los próximos meses, una vez que el Obispado ponga en marcha el proceso de licitación que tiene que abrir ahora para buscar la empresa que mejor se adapte al proyecto que ya tiene un 60% de la inversión inicialmente prevista -que previsiblemente será ahora mayor, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que se presupuestó la actuación, asumiendo el Obispado ese incremento económico- gracias a la subvención del 2% cultural del Ministerio de Transportes (725.936,15 euros).

Esta primera gran actuación contempla la consolidación, repaso, llagueado, sustitución de carpinterías exteriores y cubierta de las dos torres de la Catedral, con un total de 1.320 metros cuadrados de superficie cada una.

Pero más allá de eso, el proyecto incluye la adaptación de la torre de Poniente para la visita turística, que hasta ahora solo se hace en la torre de Levante; y la habilitación en el entrebovedado de esta torre que mira a la calle Arquitecto Acero de un espacio expositivo. Uno de los primeros espacios que tiene pendiente de abrir a la ciudadanía el edificio ideado por Vicente Acero.

Obras ya iniciadas

A este gran proyecto suma el Obispado otras dos actuaciones que, de hecho, ya están en marcha dentro de la Catedral. De un lado, se está trabajando ya en la restauración integral de la Capilla de las Reliquias, justo detrás del altar mayor, siguiendo la intervención ya realizada en la capilla de la Anunciación o la del Sagrado Corazón anteriormente de restauración de zócalos, paramentos y columnas; unos trabajos que realiza la empresa contratada junto a un restaurador que supervisa todas las acciones conforme al proyecto redactado y validado por Cultura.

De otro lado, ha comenzado también la obra para instalar una línea de vida a lo largo de la cornisa superior del interior de la Catedral; un proyecto que lleva años previsto y que se considera fundamental para la seguridad de los futuros trabajos de mantenimiento habituales, pues permitirá a los operarios y técnicos transitar con seguridad por esa zona.

También refieren en el Obispado el próximo inicio de las obras de restauración en las pilastras de los cuerpos superiores del interior de la Catedral; una actuación ya autorizada por Cultura que se ha priorizado por los problemas con la piedra (uno de los grandes males del edificio) que existían en esos puntos elevados.

Con todo esto en marcha o a punto de empezar, el equipo técnico que trabaja en la Catedral ya tiene fijadas también cuáles serán las siguientes actuaciones a ejecutar: la restauración de las escaleras del coro, que están en mal estado; la restauración integral de la capilla de San Pío; y la restauración de la Sacristía Baja, que ya fue intervenida en 2011 pero que necesita una nueva intervención. “De hecho, hay una parte que está clausurada ahora”, señalan al respecto.

Y a partir de ahí se sucederían todas las actuaciones previstas en el interior y en el exterior de la Catedral, que contemplan toda la estructura, el suelo del templo, el resanado de todas las fachadas e incluso la rehabilitación de la escalinata de acceso. Una intensa y completa labor de rehabilitación y restauración que ya está en marcha y que tiene ese horizonte fijado en el año 2038.

El (difícil) reto de encontrar la financiación necesaria

La Catedral es, con diferencia, el monumento más visitado cada año por gaditanos y, sobre todo, por los turistas. Un templo que abre sus puertas a diario y sobre el que la Iglesia viene manteniendo una lucha continua contra sus graves problemas, sobre todo el mal de la piedra relacionado con su cercanía al mar y el combate de los fuertes vientos, la humedad y otras incidencias meteorológicas y climatológicas.

A esta labor constante suma ahora el Obispado este ambicioso plan que, a priori, necesita 16 millones de euros; una cifra inalcanzable para la Iglesia local, ni siquiera teniendo en cuenta ese horizonte marcado de 13 años de plazo.

¿Cómo, entonces, pretende el Obispado financiar todas las actuaciones previstas en el interior y el exterior de la Catedral? Varias son las vías que contemplan en Hospital de Mujeres. En primer lugar, debido a la buena deriva que están teniendo con las convocatorias del 2% cultural del Ministerio de Transportes, concedidas a Santa Cruz y a la propia Catedral en las dos últimas ediciones, es intención seguir presentando proyectos a esta línea de financiación del Estado. En paralelo, aseguran que se concurrirá a cualquier convocatoria de subvenciones a la que sea susceptible participar, intentando así que parte de los proyectos pendientes sean financiados gracias a estas ayudas.

En este punto, hay que reseñar la práctica ausencia de colaboraciones públicas con un edificio tan destacado como la Catedral. Y es que el Estado vuelve a participar en una intervención después de 14 años de la última ayuda, que conviene recordar que se consigue a través de un procedimiento de concurrencia competitiva y no por libre designación. Frente a esta línea de colaboración, en la Catedral hay una absoluta ausencia de otras administraciones, que no han prestado ayuda para ninguno de los proyectos; ni la Junta ni el Ayuntamiento han participado, hasta ahora, en actuaciones de conservación o de puesta en valor de este edificio religioso, que se autoabastece las propias obras que ejecuta gracias a los ingresos que recibe de la visita turística. Unos fondos que son insuficientes para un proyecto como el previsto de aquí a 2038.

Al mismo tiempo, avanza el Obispado que próximamente se activará una plataforma para solicitar y promocionar la participación y colaboración ciudadana en estas obras de consolidación y puesta en valor del principal monumento de la ciudad. Una campaña permanente de captación de fondos y donativos que permitan ir sufragando los proyectos, promoviendo así la implicación de toda la ciudadanía.