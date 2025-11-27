La Catedral de Cádiz cumple este viernes 187 años de vida
El templo fue consagrado un 28 de noviembre de 1838 en una ceremonia que será recordada por el Cabildo en una eucaristía a las 9.30 horas de este viernes
El pasado año fue visitada por casi 400.000 personas
La Catedral de Cádiz cumple este viernes 187 años desde que fuera consagrada, iniciando así un culto y una actividad que además de mantenerse se ha potenciado en estos últimos años. Y este aniversario lo celebrará el Cabildo con una misa de laudes que tendrá lugar a las 9.30 horas en el coro.
En el transcurso de esta celebración se realizará la ceremonia de encendido de las doce velas que fueron ungidas cuando la Catedral fue consagrada, algo que ocurrió un 28 de noviembre del año 1838, siendo obispo Silos Moreno.
Conviene recordar que las obras de construcción de esta nueva Catedral comenzaron en 1722, bajo el proyecto ideado por el arquitecto Vicente Acero, que estaría al cargo de las obras hasta que presentó su dimisión en 1739, dando paso entonces a Gaspar Cayón. En 1757 este arquitecto dejaría el proyecto en manos de su sobrino, Torcuato Cayón; y tras su muerte en 1783, le sucede Miguel Olivares hasta 1790, fecha en que las dirige Manuel Machuca. Finalmente desde 1832 hasta 1838, fecha en que se dan por finalizadas las obras, las dirige Juan Daura.
Un templo muy vivo
Con estos 187 años de historia a sus espaldas, la Catedral está viviendo un momento dulce gracias a la apuesta realizada hace años por el Cabildo Catedral para potenciar la visita cultural y su conocimiento al tiempo que se van realizando restauraciones y rehabilitaciones que facilitan su conservación y puesta en valor.
Fruto de este trabajo, cada año aumenta el número de visitantes que acceden al principal templo de la diócesis. Las últimas cifras, correspondientes al año 2024, se acercan ya a los 400.000 visitantes, lo que al mismo tiempo supone una importante fuente de ingresos que revierte directamente en el sostenimiento del propio edificio.
