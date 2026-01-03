La transformación de la Avenida de Portugal, lista para empezar en Cádiz

La empresa municipal Aguas de Cádiz ha adjudicado ya la obra que asumirá en base a un convenio con el Ayuntamiento y que aprovechará la necesidad de renovar las redes de saneamiento de la Avenida de Portugal para reurbanizar por completo esta vía y asumir finalmente la semipeatonalización que limitará el tráfico a los usuarios de garaje y otros servicios de emergencia y municipales.

La empresa Martín Casillas será la que ejecute estos trabajos, que comenzarán en breve y que le han sido adjudicados por 1.141.993,40 euros, cantidad algo inferior a los 1.199.069,19 euros que tenía el presupuesto de licitación (con los impuestos incluidos).

A finales del pasado año (hace tan solo unos días) se ha formalizado la adjudicación, por lo que las obras podrán comenzar en cuestión de días, ejecutándose a lo largo de este 2026, ya que tiene un plazo de ejecución previsto de nueve meses.

En este tiempo se va a proceder a sustituir dos de los colectores de aguas residuales (uno que recibe las aguas de la calle Sociedad y conecta con el colector principal de la Avenida de Andalucía y otro que discurre entre la esquina de la calle Sociedad y vierte sus aguas en el colector que, procedente de la calle Francisco García de Sola, continúa por la calle García Carrera) y el colector principal de fecales en el tramo entre Huerta del Obispo y la Avenida de Portugal, en plena Avenida de Andalucía, que también necesitará ser levantada en ese tramo de acera.

Plano de cómo quedará la Avenida de Portugal tras las obras

Aprovechando esta intervención, la Avenida de Portugal verá eliminadas sus aceras, y también los aparcamientos a ambos lados de la calzada, creando así una plataforma única que busca una mayor comodidad para el peatón. De hecho, el tráfico quedará restringido únicamente a la entrada y salida de los usuarios de los garajes y otros servicios de seguridad, completando la actuación la instalación de nuevas farolas y también de bancos y otros elementos del mobiliario urbano.