La transformación de la Avenida de Portugal, lista para empezar en Cádiz
La empresa municipal Aguas de Cádiz ha adjudicado a Martín Casillas la obra por 1,4 millones de euros y nueve meses de trabajo
El resultado será una nueva vía semipeatonal
La empresa municipal Aguas de Cádiz ha adjudicado ya la obra que asumirá en base a un convenio con el Ayuntamiento y que aprovechará la necesidad de renovar las redes de saneamiento de la Avenida de Portugal para reurbanizar por completo esta vía y asumir finalmente la semipeatonalización que limitará el tráfico a los usuarios de garaje y otros servicios de emergencia y municipales.
La empresa Martín Casillas será la que ejecute estos trabajos, que comenzarán en breve y que le han sido adjudicados por 1.141.993,40 euros, cantidad algo inferior a los 1.199.069,19 euros que tenía el presupuesto de licitación (con los impuestos incluidos).
A finales del pasado año (hace tan solo unos días) se ha formalizado la adjudicación, por lo que las obras podrán comenzar en cuestión de días, ejecutándose a lo largo de este 2026, ya que tiene un plazo de ejecución previsto de nueve meses.
En este tiempo se va a proceder a sustituir dos de los colectores de aguas residuales (uno que recibe las aguas de la calle Sociedad y conecta con el colector principal de la Avenida de Andalucía y otro que discurre entre la esquina de la calle Sociedad y vierte sus aguas en el colector que, procedente de la calle Francisco García de Sola, continúa por la calle García Carrera) y el colector principal de fecales en el tramo entre Huerta del Obispo y la Avenida de Portugal, en plena Avenida de Andalucía, que también necesitará ser levantada en ese tramo de acera.
Aprovechando esta intervención, la Avenida de Portugal verá eliminadas sus aceras, y también los aparcamientos a ambos lados de la calzada, creando así una plataforma única que busca una mayor comodidad para el peatón. De hecho, el tráfico quedará restringido únicamente a la entrada y salida de los usuarios de los garajes y otros servicios de seguridad, completando la actuación la instalación de nuevas farolas y también de bancos y otros elementos del mobiliario urbano.
