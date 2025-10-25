Sale a licitación la transformación de la Avenida de Portugal

La transformación de la Avenida de Portugal en una arteria de extramuros donde el peatón cobre protagonismo, todo lo contrario a la actualidad, está algo más cerca. La empresa municipal Aguas de Cádiz ha iniciado ya el proceso de contratación de las obras, que han salido a licitación por 1,2 millones de euros y una previsión de nueve meses de plazo para su ejecución total.

El proyecto elaborado para eliminar los aparcamientos y las aceras de la Avenida de Portugal, convirtiéndola en una vía con plataforma única desde la Avenida de Andalucía hasta García Carrera y dotándola de mobiliario urbano (farolas, bancos...) no se limita a ese tramo de la Avenida de Portugal, sino que afectará también a una parte de la Avenida de Andalucía. En concreto, al tramo entre Avenida de Portugal y Huerta del Obispo.

Explica la empresa dependiente del Ayuntamiento que de cara a la obra de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de la Avenida de Portugal se ha detectado el mal estado en que encuentran los colectores de aguas residuales de esta vía; dos, en concreto, que son los principales: "uno que recibe las aguas de la calle Sociedad y conecta con el colector principal de la Avenida de Andalucía y otro que discurre entre la esquina de la calle Sociedad y vierte sus aguas en el colector que, procedente de la calle Francisco García de Sola, continúa por la calle García Carrera".

Y a todo ello suma Aguas de Cádiz el mal estado del colector principal de fecales en el tramo comprendido entre la calle Huerta del Obispo y la Avenida de Portugal, que se encuentra "muy deteriorado, siendo frecuentes en los últimos años las operaciones de limpieza mediante camión con bomba de aspiración, pues se encuentra permanentemente en carga debido a que parte del mismo se encuentra fragmentado y parcialmente cegado".

Por eso, se aprovechará la intervención para levantar también ese tramo de la Avenida de Andalucía, incluyéndolo en esta actuación que en gran medida financia Aguas de Cádiz pero en la que también interviene, económicamente hablando, el Ayuntamiento. En concreto, la empresa de aguas se hace cargo de todo lo relacionado con las demoliciones y preparación del terreno, con las redes de abastecimiento y saneamiento, con la pavimentación y con la gestión de los residuos; por su parte, corresponde al Ayuntamiento financiar la nueva red de distribución eléctrica que se va a instalar, la red de alumbrado y tráfico, la señalización de la avenida, el mobiliario urbano y lo relacionado con la jardinería y el sistema de riego que se implante.

Todo eso traducido en número supone que Aguas de Cádiz asume un total de 912.810,12 euros (con el IVA incluido), mientras que el Ayuntamiento financiará los otros 286.258,97 euros (igualmente incluyendo el IVA). Todo ello gracias al convenio suscrito entre ambas partes el pasado 20 de agosto