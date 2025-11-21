La Junta de Andalucía concentrará siete organismos en el nuevo edificio de Tolosa Latour en Cádiz

La Junta de Andalucía ya ha anunciado que en el enorme solar de Tolosa Latour donde en un principio iba a ir la Ciudad de la Justicia va a construir viviendas (191) que compartirán suelo con un nuevo edificio administrativo que ya avanzó que costaría 16 millones de euros y con otros usos y equipamientos. Y es el edificio administrativo el que presenta actualmente un estado de tramitación más avanzado.

El objetivo de la Junta es construir un nuevo edificio de 9.373,20 metros cuadrados de superficie construida sobre rasante, además de ejecutar otras dos plantas bajo rasante que destinarán a aparcamiento (con un total de 4.254 metros cuadrados) y de contabilizar la superficie que quedará libre para urbanizar (otros 744,45 metros cuadrados). Todo ello en la parcela alineada con la calle Brunete y Granja de San Ildefonso, justo donde en la actualidad se mantiene en pie, pendiente de derribar, la antigua sede de Trabajo; un edificio que tenía mucha menos superficie construida (3.548 metros cuadrados sobre una parcela de 971,47 metros cuadrados) con tres plantas de altura y un semisótano.

Asegura la Junta que actualmente se está tramitando el expediente de demolición de este edificio construido en 1957 y reformado en 1994 que carece de protección desde el punto de vista patrimonial y que presenta “importantes patologías y un estado de deterioro progresivo debido a la falta de mantenimiento”, por lo que se aconseja ese derribo que está en camino.

En su lugar se levantará esa nueva edificación que tiene como objetivo dar cabida a unos 438 puestos de trabajo que se estima necesarios para esta nueva sede administrativa de la Junta, teniendo en cuenta un porcentaje al alza de esos puestos de trabajo que se ha cifrado en el 7% “tras la experiencia adquirida en la planificación de la ubicación de efectivos en sedes administrativas”, pensando en futuras incorporaciones de personal.

Esos puestos de trabajo corresponderán con hasta siete organismos establecidos actualmente en distintos puntos de la ciudad que serán trasladados a Tolosa Latour, de manera que la Junta se ahorre el coste de alquiler de esas sedes. En concreto, estos son los servicios que se ubicarán en el edificio a construir:

la unidad de Policía Autonómica

la Agencia de Emergencias (EMA) que agrupa al 112, a Protección Civil, al Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía y al Infoca

la delegación territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública

el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)

el servicio de Valoración de la Dependencia perteneciente a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

los técnicos de la Agencia Digital de Andalucía (ADA)

Para construir esta nueva sede administrativa, la Junta se otorga un plazo de 35 meses divididos en 1 mes para entregar el anteproyecto que tendrá que hacer en primer lugar la empresa adjudicataria “que permita confirmar, con carácter previo al proyecto básico, las soluciones más convenientes para los problemas planteados”, otro mes para el proyecto básico, que deberá incluir un estudio geotécnico, 3 meses más para redactar el proyecto de ejecución y el estudio de seguridad y salud y los 30 meses en los que se cifra que durará la obra.

Es decir, que hasta principios de 2028 no estaría construido el edificio, que se ha presupuestado en 14.622.768,07 euros.

Para ello ya hay cuatro empresas que pugnan por hacerse cargo de la redacción de los proyectos y la dirección de las obras que habrá que contratar en un futuro. Así, la licitación de estos trabajos se ha saldado con las ofertas presentadas por Ayesa Ingeniería y Arquitectura, Ingravitto Project Management y las UTEs Estudio Carbajal, Arquitectos Ayala, Jesús María Bozzo, Eduardo Vázquez; y Gestión Integral de Arquitectura y Proyectos BSR y Proyectos Mecánicos de Instalaciones Industriales.

La que resulte adjudicataria de este contrato de 2,1 millones de euros se encargará de toda la cuestión técnica vinculada a la obra a desarrollar.