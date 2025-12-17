Derriban el único edificio que quedaba en pie en el enorme solar de Tolosa Latour, en Cádiz

Máquinas operando en los espacios señalados de Cádiz donde la Junta de Andalucía tenía asuntos de calado pendientes. Este final de 2025 se está presentando especialmente intenso en lo que a obra pública liderada por la administración autonómica se refiere. Y uno de los ejemplos está en el enorme solar de la calle Tolosa Latour, que iba a ser el espacio donde levantar la nueva Ciudad de la Justicia y que en paralelo al avance de este proyecto se acerca también al desarrollo del nuevo plan allí previsto por la Junta de Andalucía.

En concreto, este miércoles ha comenzado el derribo del único edificio que quedaba en pie en ese solar, la antigua sede de Trabajo que se levantara en el año 1957 y que está quedando reducida a escombros por los trabajos que está desarrollando la empresa Erri Berri y que costará 159.371,57 euros financiados por la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda.

Las máquinas de Erri Berri derriban la antigua sede de Trabajo, en el solar de Tolosa Latour. / Lourdes de Vicente

Este derribo supone, además, el paso previo para el inicio de las obras de construcción del nuevo edificio administrativo que en su lugar va a levantar la Junta (en el extremo de la parcela que colinda con Brunete, Granja de San Ildefonso y Tolosa Latour) y cuyo proyecto de redacción de proyectos y dirección de las futuras obras está a un paso de adjudicarse a una de las cuatro empresas que han concurrido a la licitación. En las últimas reuniones de la mesa de contratación para adjudicar este expediente se ha decidido la exclusión de una de las empresas, analizándose en la actualidad la oferta presentada por otra, al incurrir en baja temeraria respecto al precio de licitación, que es de 2.110.669,77 euros.

Conviene recordar que el plan de la administración autonómica para esta parcela dentro del amplio solar es levantar un nuevo edificio de 9.373,20 metros cuadrados de superficie construida sobre rasante, además de ejecutar otras dos plantas bajo rasante que destinarán a aparcamiento, dando así cabida a unos 438 puestos de trabajo de siete organismos autonómicos diferentes (la unidad de Policía Autonómica, la Agencia de Emergencias que agrupa al 112, a Protección Civil, al Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía y al Infoca; la delegación territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública; el Servicio Andaluz de Empleo; el servicio de Valoración de la Dependencia perteneciente a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía; y los técnicos de la Agencia Digital de Andalucía).

Para este proyecto se otorga la Junta un plazo de 35 meses, que es lo que a priori llevará redactar los proyectos, licitar y adjudicar las obras, y ejecutarlas durante 30 meses, que es lo que se estima necesario para construir el nuevo edificio presupuestado en 14.622.768,07 euros.

A esa partida hay que sumarle los 2 millones de euros de la redacción de los proyectos y la asistencia técnica que ahora está en licitación, y los casi 160.000 euros que costará el derribo que se está produciendo estos días.