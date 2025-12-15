Ciudad de la Justicia en Cádiz 24 años y medio después

24 años y medio después, que son 294 meses; y en el tercer espacio realista que ha conocido el proyecto, Cádiz ha visto colocar este 15 de diciembre la primera piedra de su futura Ciudad de la Justicia. Esa que cuando comenzaba el siglo XXI empezaba a proyectar una Junta de Andalucía con Manuel Chaves de presidente, la que se proyectó en el gran solar de Tolosa Latour en el que ahora se quieren levantar casas y edificios administrativos, la que luego se intentó llevar a los suelos que tenía Altadis en la Zona Franca para terminar por concretarse en otro antiguo espacio tabaquero, en el barrio de Loreto.

El tercero de los proyectos de Ciudad de la Justicia (si no se cuenta alguna idea por medio, como la de levantarla en la Avenida de Astilleros, como se planteaba en el año 2001), ha visto este lunes comenzar su andadura. Y lo ha hecho con un acto en el que la Junta de Andalucía ha querido mostrar su músculo y su apuesta con la ciudad de Cádiz.

Una simbólica primera piedra que por ahora no verá la segunda ya que el proyecto comienza su ejecución con una tímida Fase 0, que tiene un plazo de ejecución de cinco meses un presupuesto de 130.680 euros para eliminar el riesgo de desprendimientos en el depósito (hacia la calle Girasol), desbrozar, limpiar y desratizar el espacio al aire libre, vallando la parcela; y podar setos y palmeras, desbrozar, limpiar paterres, instalar riego por goteo y tratar con herbicidas el jardín histórico, donde también se reparará y se construirá una protección provisional a la garita existente y al mobiliario urbano histórico.

Es decir, unas actuaciones previas que permitirán preparar el terreno y proteger los bienes históricos que con la nueva Ciudad de la Justicia se quieren conservar y que se han integrado en el proyecto, tal y como ha puesto de relieve el presidente, Juan Manuel Moreno, quien ha echado a andar "un proyecto de enorme complejidad, que contempla primero la recuperación del patrimonio, que haremos con fondos propios, y que también contempla la construcción de una torre de 9 plantas en altura y tras dos bajo rasante mediante concesión de obra pública".

"Si todo se cumple, el complejo estará dentro de cuatro años, en 2030", ha destacado Moreno Bonilla, que ha puntualizado que desde el año 2028 la futura sede judicial podrá empezar a estar en servicio. Un equipamiento que necesita la ciudad y del que ha reseñado especialmente el presidente que aglutina en un mismo espacio "todos los órganos judiciales", que persigue el nuevo plan de eficiencia que se pondrá en marcha en Cádiz este próximo 1 de enero, que crea "espacios más sostenibles" donde los operadores jurídicos podrán realizar su labor, y que también ahorrará a la Junta "costosos alquileres" que se pagan actualmente por alguna que otra sede judicial de Cádiz.

"Cadiz merece una Ciudad de la Justicia a la altura del peso que tiene su historia en España, y la va a tener por el compromiso del gobierno andaluz con esta ciudad y su gente", ha defendido Juanma Moreno, que además ha asegurado que su equipo "lo ha dejado todo cerrado para que esto no tenga vuelta atrás" y para que, al contrario que en ocasiones anteriores, esta primera piedra desemboque, en el año 2030, en una Ciudad de la Justicia nueva a pleno rendimiento. Algo que además va a servir para "dinamizar los barrios de la zona y sus negocios". "Toda esta zona va a dar un vuelco a mejor con la Ciudad de la Justicia y con el futuro hospital que estará aquí al lado", ha añadido el presidente andaluz.

Por ello, ha querido agradecer el trabajo realizado por el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que tras "diferentes propuestas, plazos y sitios que se han conocido, y demasiadas promesas incumplidas sacó este proyecto del cajón de los asuntos pendientes", siendo -como lo ha calificado el propio Moreno Bonilla- una "patata caliente", en referencia a "esos asuntos que nadie hinca el diente, cada vez con más dificultades y que nunca se terminan de poner en marcha". Un escenario que desde la llegada de Nieto a la consejería habría cambiado por completo hasta convertir la Ciudad de la Justicia de Cádiz "en una realidad tan ambiciosa como costosa".

También ha tenido palabras Moreno Bonilla para Teófila Martínez, "que consiguió este terreno" cuando era alcaldesa de la ciudad; y a su sucesor en la Alcaldía, José María González, "que permitió la cesión del suelo y el aumento de edificabilidad" para tener el proyecto actual. Además del anterior consejero de Justicia, Juan Marín. "Dejamos atrás muchas promesas y lo convertimos en realidad", ha aseverado el presidente, antes de colocar en una urna el proyecto del nuevo complejo judicial (en un pen), los periódicos del día, unas monedas en curso y la bandera y estatuto de Andalucía para colocar esta simbólica primera piedra.

"Llegó por fin el día que tanto esperábamos, comienza la cuenta atrás para que Cádiz tenga su merecida Ciudad de la Justicia. Por fin hemos conseguido resolver esa maraña administrativa y financiera, que ya arranca sin vuelta atrás", ha aplaudido el presidente, que ve en esta primera piedra de la Ciudad de la Justicia "un hito más de los muchos que tenemos con esta ciudad" para ir "cumpliendo las tareas pendientes" y ejecutando "los compromisos pendientes", mostrándose además convencido "de que a lo largo de estos años vamos a seguir fortaleciendo Cádiz para que esté como a Teófila le gusta: como una de las grandes ciudades que tenemos en nuestro país", ha concluido Moreno Bonilla.