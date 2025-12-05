La Ciudad de la Justicia de Cádiz comenzará su construcción el próximo 15 de diciembre

La ansiada y necesaria Ciudad de la Justicia de Cádiz, un proyecto que ha conocido propuestas, plazos y sedes más que diversas a lo largo de las últimas décadas, apunta a ser realidad a partir del próximo 15 de diciembre, el lunes elegido para el simbólico acto de la primera piedra. A partir de esta fecha, comienza la cuenta atrás para unificar en un mismo espacio todos los órganos judiciales que en Cádiz se encuentran actualmente dispersos. Los primeros traslados judiciales, si los plazos se cumplen, comenzarán en diciembre de 2028, mientras que el edificio principal de este complejo judicial, el único de nueva planta, debe estar concluido en marzo de 2030. Estos son los datos aportados hoy en Cádiz por el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, quien ha estado acompañado por la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, y por la delegada territorial de Justicia, Ana María Bertón.

El proyecto de recuperación de las naves históricas de los antiguos Depósitos de Tabaco y la construcción de un edificio de nueva planta contempla seis fases, con un montante total cercano a los 335 millones de euros, una cifra en principio muy alta pero en la que se incluye el pago anual de un canon de siete millones de euros, hasta el año 2056, a la empresa que se haga con la licitación del edificio principal. Este modelo de financiación de esta parte del proyecto ofrece, según ha explicado Nieto, varias ventajas a la administración autonómica y al proyecto en sí, y fue el mismo procedimiento que se utilizó, por ejemplo, en la construcción de la Ciudad de la Justicia de Córdoba cuando eran los socialistas quienes gobernaban la comunidad.

(Seguirá ampliación)