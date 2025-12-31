¿Será 2026 el año definitivo para el nuevo Hospital de Cádiz?

El Ministerio de Hacienda y la Junta de Andalucía ultiman el texto definitivo del convenio para el nuevo Hospital Regional de Cádiz. Aunque ambas partes mantienen desde el principio un mutismo absoluto sobre el desarrollo de estas conversaciones, sí es cierto que en estos meses de reuniones no se ha producido conflicto alguno, asumiendo todos que es necesario cerrar un acuerdo que active este proyecto, que Cádiz está esperando desde hace más de dos décadas. A día de hoy, todo hace indicar que apenas queda dar el paso de cerrar la fecha para la firma del convenio, para lo que es necesario coordinar las agendas de todos los dirigentes políticos implicados en este proyecto.

Habrá que ver qué se incluye en este documento y si, al final, las dos partes han negociado ya aspectos complicados como son los beneficios urbanísticos del suelo, o se ha dejado para un segundo documento.

Así, se marca enero como fecha para ratificar el documento, momento a partir del cual se iniciará un largo proceso administrativo que culminará con la puesta de la primera piedra del complejo sanitario.

Por lo pronto ya hay algo adelantado, e importante en todo este calendario. El Plan Director está elaborado desde hace ya meses, aunque abierto a modificaciones puntuales. Este informe es esencial para que los arquitectos pinten cómo será el nuevo Hospital. El Plan Director especifica todas las necesidades que el sistema sanitario considera debe tener el centro a construir, desde habitaciones de estancia de los enfermos, a quirófanos, laboratorios, despachos, espacios libres y comunes...

Aunque contar ya con este plan supone un paso dado importante, el proceso de elaboración de pliego para adjudicar la redacción del anteproyecto del complejo, su salida a concurso y su aprobación supondrá muchos meses por delante, bastante más allá de los doce meses del 2026 que ahora comienza. Además, el calado de la obra, con un coste que se presupone superará los 500 millones de euros, implicará que todo lo que se adjudique deberá de haber pasado antes por el boletín de la Unión Europea, lo que son varios meses extras de pasos administrativos.

Este es el primer paso puramente urbanístico para el nuevo complejo. La empresa que lo elabore pintará un diseño previo del edificio, atendiendo a todas las necesidades ya previstas, y teniendo claro el espacio físico que se va a tener. El tiempo que se da para este documento pueden ser unos cuatro meses, además del proceso previo para presentar propuestas. El anteproyecto se acercará también a los costes de la obra y al tiempo de ejecución de la misma.

No sirve todo lo trabajado en el proyecto original de 2004

Posteriormente, la Junta tendrá que contratar la redacción del proyecto del edificio. Un trabajo que se dejará, presumiblemente, en manos de un estudio de arquitectura (algo que ya se hizo en el primer proyecto). Supone un alto coste económico además de dejar un tiempo notable para su redacción, que puede incluso estar por encima de un año, además del tiempo que se alargue el concurso, salvo que al final la Junta utilice sus propios medios profesionales para afrontar un proyecto de este calado. En conjunto entre dos y cuatro años de trámites.

Hay que tener en cuenta que todo lo que se hizo en 2004, cuando se planteó el primer proyecto del Hospital, no será reutilizable pues en estos años han cambiado de manera radical las necesidades sanitarias e incluso las formas de construcción.

Como hipótesis, tras poner la primera piedra, el edificio necesitaría un mínimo de cinco años de obras, teniendo en cuenta que el tercer hospital de Málaga, cuya construcción se inicia este 2026 y será algo más grande que el de Cádiz, tiene un plazo de ejecución de 6 años.

Ni PP, en la Junta, ni el PSOE, en el Gobierno central están en disposición de ralentizar la firma del convenio, como primer paso para el nuevo Hospital de Cádiz. Para ambos es una de las grandes apuestas electorales en favor de la sanidad pública en la provincia, y el cumplimiento de un compromiso pendiente desde principios de este siglo. La proximidad de las elecciones autonómicas, y las municipales de 2027, también animan a evitar parones puramente políticos, que incidirían negativamente en los ciudadanos y votantes.