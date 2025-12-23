El alcalde de Cádiz: "Me hubiera gustado cerrar 2025 con el nuevo hospital firmado"

Se le ha pedido un ejercicio de sinceridad, y un ejercicio de sinceridad ha hecho. Entre las tareas pendientes que el alcalde de Cádiz ha dejado en este año 2025 a punto de expirar, Bruno García reconoce que la gestión a tres bandas para la construcción del futuro hospital regional es el proyecto que más le importa haberse dejado en cartera.

"Me hubiera gustado cerrar 2025 con el hospital firmado", ha reconocido tras el desayuno navideño de la Corporación con los medios de comunicación, eso sí, "muy contento" con el trabajo realizado hasta ahora ya que, asegura, haber paliado en buena medida "la falta de comunicación" que había entre las partes (Gobierno de España, a través de Zona Franca, propietaria del suelo, y Junta de Andalucía) antes de su llegada. "Hemos intentado sumar para que pudiera producir", ha resuelto.

De lo que sí está seguro el primer edil es que el convenio para la cesión del suelo, imprescindible para la construcción del futuro gran centro sanitario, "se va a firmar y nosotros habremos hecho en gran medida nuestra parte para que se produjera". Y es que el responsable de la ciudad recuerda que "antes lo que había era un compromiso firmado pero sobre el que tampoco había acuerdo, unos decían que estaba caducado y otros, no".

Sobre el hecho de que su mayor deseo no se haya cumplido, la firma, Bruno García no puede responder pero ha asegurado que ya se han producido "varias reuniones" en las que se "está avanzando" en ese camino. "No ha sido por una falta de responsabilidad, ni de ganas, ni de interés, no puedo hacer ninguna crítica a ninguna de las partes. ¿Que me hubiera gustado que se produjera en este 2025, por supuesto, pero se está trabajando bien y llevamos 20 años con esto y, de verdad, creo que pronto se va a firmar".

Alegaciones que resolver para la ZBE y la venta del Campo de las Balas que ya "no es prioridad"

Otro de los grandes desafíos, y obligación, que tiene el Ayuntamiento de Cádiz por delante es la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, pendiente de la aprobación de las ordenanzas que regulen la medida. A este respecto, Bruno García asegura que su equipo está "trabajando" en las alegaciones que se han presentado al proyecto.

"Estamos trabajando para llevarla al Pleno Extraordinario del 30 de diciembre, pero depende de la capacidad de respuesta a las alegaciones. Si se consigue responder, se llevará", ha anunciado.

También ha reconocido el alcalde que otro de los asuntos que han coleado durante este 2025, la venta del Campo de las Balas, a la que se oponían no pocos colectivos sociales, ya "no es una prioridad" para su ejecutivo. De hecho, ni aparece en el presupuesto municipal de 2026.

"Y no aparece porque, en su momento, apareció porque era un dinero que lo teníamos orientado hacia Valcárcel. Afortunadamente, después del acuerdo que llegamos con la Junta de Andalucía y Diputación, pues no lo tenemos como prioridad. El planteamiento, digamos, está, porque en el PGOU está reseñado como espacio hotelero desde hace años, y la venta sigue siendo un escenario. Así que lo hemos frenado, pero no eliminado ni descartado".

"Hemos estado en los grandes temas"

Bruno García también ha querido hacer un somero balance sobre los que considera los puntos fuertes de su gestión en el año 2025 donde, asegura, él y su equipo han estado "en los grandes temas".

Así, se ha congratulado por "haber actualizado el servicio de Ayuda a Domicilio hasta el punto de que las trabajadoras pueden cobrar 200 euros más al mes, como se acordó con ellas"; por haber "multiplicando por dos la inversión en Mantenimiento Urbano" y la inversión en "Parques y Jardines"; por haber dado "un paso fundamental con el tema del transporte público"; y por "haber pasado de 200.000 a 600.00 euros en nuestra colaboración con entidades sociales".

Además, para Bruno García, 2025 ha sido "un año muy importante con respecto a la normativa de la vivienda", uno de los grandes retos con los que se enfrenta la ciudad. "Más allá de la construcción de vivienda, este año hemos cerrado todo lo que es el tema de las viviendas turísticas. Hemos blindado suelo para que no hubiera apartamentos y hoteles, y hemos dado la posibilidad de que en las oficinas y en determinados espacios de comercio pudieran hacerse bajos de viviendas. Es decir, que estamos dando pasos importantes en cuestión de normativa", ha recordado.