La silente gestión a 3 bandas para firmar el convenio que hará posible el nuevo hospital de Cádiz

En una punta de la ciudad, en el recinto fiscal de la Zona Franca, se ha hablado esta mañana del proyecto de construcción del nuevo hospital. El delegado del consorcio estatal, Fran González, ha apelado al trabajo que están haciendo los técnicos de la propia Zona Franca y de la Junta para cerrar el acuerdo final para la cesión del suelo. En otra punta, en el Ayuntamiento, también se ha hablado este jueves del hospital, con una oposición al gobierno de Bruno García inquieta por la tardanza en la firma de este convenio entre Zona Franca y Junta de Andalucía y, sobre todo, por la falta de noticias al respecto.

Y en medio de las dos puntas se ha situado el PSOE municipal, que ha aprovechado la moción presentada por Adelante Izquierda Gaditana para reclamar que el convenio se firme antes de que acabe este año 2025. El portavoz socialista, Óscar Torres, ha intervenido en este punto para criticar con firmeza "el silencio" que estarían manteniendo el consejero de Sanidad de la Junta, Antonio Sanz, y el alcalde de Cádiz, Bruno García (ambos del PP) en torno a las negociaciones de este convenio. "La gente no entiende el silencio", ha dicho Torres, que ha 'olvidado' en esta ecuación al delegado de Zona Franca y compañero de partido.

Esto último es lo que ha llevado a Bruno García a pensar que se encontraba "ante el poli bueno y el poli malo". Un poli bueno, Fran González, "que está trabajando de manera constructiva para el futuro de la ciudad"; y uno malo, Óscar Torres, que estaría "intentando enmarañar" las negociaciones que las tres administraciones (Zona Franca, Junta y Ayuntamiento) están desarrollando para lograr esa cesión gratuita del suelo en favor de la Junta para, a partir de ahí, desarrollar y ejecutar el proyecto de nuevo hospital.

"Hay un trabajo leal con la Zona Franca que se está haciendo, y creo que estamos muy cerquita de poder llegar a ese acuerdo", ha afirmado el alcalde, que cree que al portavoz socialista "le falta información si dice que la responsabilidad del retraso no es por culpa de los socialistas, pero no voy a caer en explicárselo". "Pregunte a Zona Franca por qué el silencio, a ver si es por parte de Zona Franca ese silencio", ha añadido Bruno García, en alusión a esa discreción con la que se está llevando la negociación a tres bandas para el convenio urbanístico que debe firmarse.

Ajeno a esta disputa del Salón de Plenos, el delegado del consorcio estatal se ha limitado a informar de que "están concretándose los contenidos de los convenios". "A nadie se le escapa que todos, y voy a hablar en nombre del Gobierno de España y de la propia Zona Franca, estamos interesados en poder suscribirlo lo antes posible, y créanme que mi convencimiento es que se va a firmar lo antes posible, pero la fecha no la controlamos los responsables públicos, sino que hay matices y cuestiones que tienen que pasar por filtros, evidentemente técnicos".

Así que la fecha o el plazo para la firma de ese convenio sigue siendo desconocido. Cuestión de discreción, según defienden la Zona Franca, la Junta y el Ayuntamiento. "Silencio" y falta de explicaciones a la ciudadanía para el grupo municipal socialista.