AIG reclamará en el Pleno la formalización del convenio del futuro hospital regional de Cádiz antes de fin de año

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana elevará al próximo Pleno ordinario, que se celebrará el próximo día 18, una moción relativa al futuro hospital regional de Cádiz, ya que pese al anuncio realizado el pasado mes de septiembre sobre la cesión gratuita de suelo de Zona Franca para su construcción, no se ha firmado aún -tres meses después- el convenio entre las administraciones implicadas que permitirá cerrar un acuerdo definitivo en torno al necesario y demandado centro sanitario.

La ausencia de novedades en todas estas semanas sobre la rúbrica del convenio y sobre el Plan Funcional de este hospital, “que es vital para la provincia de Cádiz”, es calificada por el portavoz de la coalición de izquierdas, David de la Cruz, como “una auténtica vergüenza”, además de “una prueba más del maltrato sistemático a la sanidad pública por parte del Gobierno del PP, especialmente en nuestra provincia”.

Es por ello que AIG defenderá en la próxima sesión plenaria la “necesidad” de que esa firma no se dilate por más tiempo y se formalice antes de que finalice el presente año, tal y como demandan las propias organizaciones y colectivos sanitarios. Así, la formación solicitará al Ayuntamiento en pleno que acuerde instar a la Junta de Andalucía, al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y al Ayuntamiento de Cádiz a que “alcancen sin más dilación un acuerdo y se plasme por escrito”.

Asimismo, Adelante Izquierda Gaditana reclamará al Gobierno de Moreno Bonilla que presente “públicamente y de forma inmediata” el Plan Funcional del hospital regional. Un documento que el propio Antonio Sanz, ahora consejero de Sanidad, “anunció en marzo de 2023 -semanas antes de las elecciones municipales-, y tiempo después quedó demostrada la falsedad de su elaboración, e incluso el propio alcalde lo admitió el pasado mes de noviembre tras reconocer que no había visto dicho Plan”.

La coalición que lidera De la Cruz también tiene intención de instar a la Junta de Andalucía a que incluya en sus próximos presupuestos “una dotación económica real y acorde a la inversión que conlleva la construcción de un hospital regional”. Al respecto, el portavoz tilda de “ridícula” la partida de 10 millones anunciada por la Junta para este proyecto, ya que dicha cuantía “sólo cubre un tercio del coste del contrato de redacción de los proyectos básico, de ejecución y dirección de obra”.

Por último, la moción de AIG se completa con otro reclamo al Gobierno andaluz, exigiéndole que “deje de desviar el dinero de la sanidad pública a conciertos privados y realice una mayor inversión en sanidad para garantizar que sea 100% pública y de calidad, ante el desastre que ha generado en la atención primaria con su desmantelamiento”.