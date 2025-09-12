El Gobierno cederá gratis el suelo para construir el hospital de Cádiz

El solar del futuro hospital de Cádiz que el Gobierno de España cede a la Junta de Andalucía

El Gobierno de España va a ceder gratis el suelo para construir el nuevo hospital de Cádiz. El sorprendente anuncio lo ha realizado este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su visita a Cádiz para inaugurar la nueva sede de Incubazul.

"La Zona Franca de Cádiz va a ceder gratuitamente el suelo donde se puede instalar el nuevo hospital de Cádiz", ha anunciado Montero.

Este anuncio desbloquea por completo la operación urbanística que lleva años bloqueada para ejecutar la nueva infraestructura sanitaria, toda vez que Zona Franca renuncia a percibir cantidad económica alguna por el suelo de la antigua factoría de CASA, poniéndolo en manos de la Junta de Andalucía. Con ello, la administración autonómica tiene ya vía libre para tramitar el proyecto de construcción del hospital.

"Creemos que Cádiz necesita un nuevo hospital. Y el Gobierno de España acude una vez más a facilitar los servicios públicos en Andalucía", ha destacado Montero, insistiendo en que Zona Franca pondrá a disposición de la Junta de Andalucía una parcela "gratuitamente" para construir el hospital, instando al presidente de la Junta a firmar "de inmediato" el convenio que hará posible esta operación urbanística.

Dos BAM para la Armada en Puerto Real

La ministra en su visita a Cádiz también ha anunciado que Navantia Puerto Real también construirá dos BAM para la Armada. Según ha manifestado esto traerá carga de trabajo hasta 2030, con 2.000 empleos directos e indirectos y una inversión de 700 millones.