Solo un acuerdo político puede salvar el proyecto del nuevo Hospital Regional de Cádiz

LOS boletines de notas que han recibido los políticos de Cádiz en este final de curso han coincidido con un rotundo suspenso que difícilmente podrán salvar y que les llevará a repetir una asignatura en el nuevo curso.

Suspenso, evidentemente, por el fracaso del proyecto del nuevo Hospital Regional de Cádiz. Un año más, los dirigentes políticos de las distintas administraciones directamente relacionadas con esta asignatura no han sabido, podido o querido sacarla adelante. No han avanzado ni un milímetro respecto a cómo dejaron esta operación hace un año. Y, lo peor, es que no se constata que la solución pueda llegar a corto plazo.

En este curso que termina, además, se ha metido de lleno en esta asignatura el Ayuntamiento de Cádiz.

Hasta ahora, en los veinte años que llevamos liados con el Hospital Regional, el Ayuntamiento había cumplido con nota la que era su misión: la modificación del PGOU para permitir el uso sanitario del antiguo suelo industrial.

Sin embargo, en este curso se ha visto abocada a jugar un papel esencial en esta asignatura. A meterse en un charco que no era suyo y que le ha situado en una posición complicada entre las dos administraciones que sí están implicadas desde el principio de los tiempos en esta operación: la Junta y el Estado.

El Ayuntamiento, con escasos recursos económicos propios y con demasiados proyectos ciudadanos por sacar adelante, no debía de estar en esta primera línea de fuego. Ni debía de haber asumido una labor que al final ha ido más allá de una mediación entre las dos administraciones, al verse obligada a buscar dinero para poder adquirir el suelo para el centro médico y solucionar un problema creado por otros.

El Ayuntamiento de Cádiz ha planteado alternativas para comprar el suelo para el nuevo Hospital

Ahí está el Ayuntamiento buscando fórmulas para encontrar los millones que pide la Zona Franca para vender el terreno que desde 2004 se destina al nuevo equipamiento sanitario, y que es de su propiedad.

Aquí, en este balance del curso, hay que reconocer que el equipo de Bruno García se ha esmerado, y se ha esforzado en sacar sobresaliente en esta asignatura. Al final no lo ha conseguido, tras varias propuestas fracasadas, pero merece un aprobado solo por lo que ha trabajado.

Así que el suspenso, tal y como va este proyecto de ciudad, va directamente a la Zona Franca, propietaria del suelo, y a la Junta, que es quien financia el nuevo centro sanitario.

Haciendo un análisis estricto de la tarea realizada por ambas instituciones, hay que reconocer que cada una ha cumplido con lo que se esperaba de ella, teniendo en cuenta su funcionamiento. Pero no de lo que podría esperar la sociedad gaditana.

El acuerdo entre la Zona Franca y el Estado ha sido hasta el momento imposible de conseguir

La Junta considera que deben ser los municipios o diputaciones de toda la región los que le aporten suelo gratis para sus equipamientos. En Cádiz siempre ha sido así, aunque hay casos y casos, como los 70 millones de dinero público gastado por la administración regional en la compra de edificios para la sede judicial en Sevilla.

Y no olvidemos tampoco que la Junta ya ha ingresado varias decenas de millones por la venta de propiedades suyas en la ciudad, y aun espera unos cuantos más (con las operaciones en el Náutico, Tolosa Latour y Valdeíñigo). Beneficios que bien podrían revertir en Cádiz con la compra del suelo del Hospital.

La Junta, que dice que gastará unos 500 millones de euros en este proyecto, también podría haber aumentado la inversión en 12 millones más para hacerse con el mismo. Y problema solucionado.

Tenía también la oportunidad de un trueque de suelo con la Zona Franca: el terreno de Cádiz por el que ocupa el Consorcio en el Campo de Gibraltar. Pero tampoco.

En cuanto al Estado, se incide que, lógicamente, no pueden realizar operaciones financieras que vayan en contra de los intereses de sus sociedades, en este caso la Zona Franca. Pero no se ha querido abrir un poco la mano y aceptar algunas de las propuestas realizadas por el Ayuntamiento (aunque suponga la pérdida de suelo público para la ciudad, que bien podrían destinarse a nuevas viviendas).

Y sin problemas para la nueva financiación en Cataluña

Ni tampoco ha buscado el Ministerio de Hacienda una alternativa económica que activase el Hospital. Curioso, porque después no hay problema alguno para llegar a aun acuerdo de financiación con Cataluña. Bastante más costoso para el Estado que el plan del Hospital de Cádiz. Cuando se quiere, se quiere.

Al final, lo que está claro es que el problema del nuevo Hospital Regional de Cádiz solo va a solucionarse, solo va a salir adelante e iniciarse las obras, cuando los políticos que deciden en la Junta y en el Estado sean capaces de sentarse. Se sienten y hablen y lleguen a un acuerdo. Que los dos sepan ceder aceptando que con ello gana la ciudad de Cádiz. Y que asuman que la función del Ayuntamiento no es solventar el conflicto abierto entre las dos partes.

Que Cádiz es diferente, porque se viven en 4,5 kilómetros de suelo residencial, porque necesita el escaso suelo vacante para construir viviendas y porque ya hemos aportado mucho dinero a Junta y Estado, como para recibir ya algo de ellos sin contraprestaciones.