El alcalde de Cádiz sobre el nuevo hospital: "Soy más útil diciendo que quiero un acuerdo que señalando"

Cádiz/"Mi foco, mi prioridad y mi dedicación es el acuerdo (...) Yo elijo estar en el camino del acuerdo". No es que el alcalde de Cádiz se quiera poner de perfil ante la reciente denuncia de "bloqueo" que la consejera de Salud achaca al Ministerio de Hacienda en el asunto de la venta del suelo para construir el nuevo hospital regional de la ciudad. No. Bruno García valora que hay una parte (la del PP), "que pone propuestas sobre la mesa" y otra (la del PSOE) "que las rechaza", pero, por las mismas, se compromete a "no descansar" para seguir "proponiendo alternativas" porque este centro sanitario es "imprescindible y necesario para Cádiz".

"Soy más útil a la ciudad diciendo que quiero un acuerdo que señalando", ha contestado el primer edil a los periodistas que le interrogaban sobre su opinión y posicionamiento por las declaraciones de Rocío Hernández en el Parlamento de Andalucía donde, directamente, señalaba a la Cartera de María Jesús Montero como gran obstáculo en la construcción del nuevo hospital para Cádiz. "Uno pone el acento en lo que uno quiere y mi papel es llegar a un acuerdo, llegar a una solución. Ahí es donde pongo yo el acento", se ha reforzado "no como una evasiva", "ni como una justificación", sino porque "sé que el Ayuntamiento de Cádiz está ofreciendo distintas alternativas", ha aseverado.

Con todo, al responsable de la ciudad le parece "lógico" que la consejera haya señalado al Ministerio de Hacienda en un contexto "de crítica previa". "Si le están diciendo desde el PSOE que no quiere hacer el hospital y ella sí lo quiere hacer es normal que diga dejen ustedes de bloquear porque, les recuerdo, que en cualquiera de los 765 municipios de Andalucía son esos municipios los que ceden el suelo para que la Junta haga los equipamientos sanitarios y educativos que son de su competencia", apostilla.

Además, "la realidad" para Bruno García es que "este Ayuntamiento le ha hecho varias propuestas a la Zona Franca para poder adquirir el suelo y poder dárselo a la Junta de Andalucía y, a día de hoy, a cada una de ellas les han quitado importancia y a todas les ha dicho que no; eso es un hecho", explica el alcalde que no comprende que para Zona Franca "exista diferencia en que sea el Ayuntamiento o la Junta quien le dé lo que quieren". Por ello reflexiona que "si uno quiere ir a un sitio y otro no quiere, se produce una parada, un bloqueo; porque es verdad que no hemos recibido una propuesta o una intención por parte de Zona Franca para llegar a acuerdo".

Aún así, para el servidor público esta falta de entendimiento entre Zona Franca-Ministerio de Hacienda (del que depende) y Junta de Andalucía-Ayuntamiento (que defienden la misma postura de que es el Consistorio el que tiene que comprar el suelo y no la administración autonómica, como busca Zona Franca) "no significa en ningún caso que se hayan roto ni las negociaciones ni el diálogo". "Es más, creo que nunca se va a romper porque intentamos tener un diálogo leal con la institución y yo no voy a parar ni me voy a cansar de ofrecer alternativas porque el hospital es necesario, imprescindible, para Cádiz".

"Yo sé que puede resultar reiterativo, pero cuando yo pongo el foco en el acuerdo para el suelo lo pongo porque creo que es el camino para que la ciudad tenga un hospital. No lo hago a modo de evasiva, ni a modo de justificación, sino porque sé que el ayuntamiento está ofreciendo distintas alternativas. Sólo me gustaría trasladarles que Cossi -el teniente de alcalde José Manuel Cossi-, que está muy implicado en esto, y yo estamos intentando ofrecer soluciones. Y lo hago porque si no fuera el alcalde, si fuera otra persona, en un tiempo de polarización, de enfrentamiento, de que todo el mundo se pelea con todo el mundo, me gustaría que los que me representan estuvieran, no en el conflicto, sino en el intentar llegar a un acuerdo, y yo elijo ese camino", ha reflexionado con preocupación.