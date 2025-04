El futuro del nuevo hospital de Cádiz se lía cada vez más

Tras 20 años dándole la vuelta al mismo tema, el futuro del nuevo hospital regional de Cádiz no para de liarse más y más. La carta remitida por la Junta al Ayuntamiento, comprometiéndose a la construcción de este complejo sanitario, y las peticiones a la Zona Franca de buena voluntad para sacar adelante el proyecto, planteadas desde las dos administraciones en manos del PP, han crispado al Consorcio, propietario del suelo donde se prevé levantar el centro sanitario.

Fuentes de la dirección de la Zona Franca tienen claro que la solución a este parón que se cuenta ya por año, pasa por una implicación más clara de la Junta. Implicación que va por la línea de poner el dinero que el Consorcio pide (algo más de 12 millones de euros: lo que le costó en su día el terreno y los costes que el mantenimiento del mismo le ha ocasionado en estas dos décadas). Si se diese este paso "por nosotros no hay problema, firmamos el acuerdo y le damos ya las llaves del solar".

Pero esta circunstancia no se va a dar, ya que la Junta insiste en que el terreno se les debe ceder, sin coste alguno para la administración regional. Y tampoco entra en una permuta de suelo de la Junta de interés para la Zona Franca (como el que el Consorcio ocupa en Los Barrios y que le cuesta 600.000 euros de alquiler al año a la administración autonómica).

Además, tampoco existe un contacto directo entre las dos instituciones, a pesar de la implicación de ambas en el plan del hospital. Desde el Consorcio se afirma, y no es la primera vez que se recuerda, que desde 2020 llevan dirigiéndose a la Junta para hablar sobre el futuro de este suelo "y a día de hoy no han contestado a ninguno de nuestros requerimientos. Ni por educación. Todo lo que sabemos de la Junta (sobre el Hospital y este terreno) es a través de los medios de comunicación".

"Parece difícil de entender que si están dispuestos a poner 500 millones para la construcción del nuevo hospital de Cádiz, no tengan 12 millones para cerrar el acuerdo con nosotros. Parece sorprendente".

Se insiste en que en todos estos años y con todos los cambios de delegados del Estado que se han ido produciendo, "la Zona Franca nunca ha querido hacer negocio con este suelo. En 2012 Jorge Ramos (entonces delegado del Estado nombrado por el PP) ya reclamaba este dinero y Alfonso Pozuelo (también nombrado por un gobierno popular) dejó igualmente claro que el Consorcio no estaba dispuesto a ceder gratis este suelo. Cuando estaba el PP en la Zona Franca se exigían unas cosas y ahora desde la Junta se piden otras".

El Ayuntamiento se implica en la negociación

Teniendo claro que la solución a este problema y a este proyecto, tan importante para el refuerzo de la sanidad pública en la provincia, desde la Zona Franca se considera un error la entrada en el debate del Ayuntamiento de Cádiz. Sí se vio positivo el papel del alcalde, Bruno García, como mediador. Pero no el que se juega ahora."En mayo de 2024 se produce una inflexión cuando la consejera de Salud dice que el interlocutor es el Ayuntamiento de Cádiz, algo que en todo caso tampoco se nos ha comunicado de manera oficial". Desde ese momento, el gobierno de Bruno García ha puesto sobre la mesa dos propuestas para quedarse con el suelo destinado al hospital. En ambos casos, los técnicos del Consorcio, tras su valoración, han dejado que eran inviables. Propuestas "descabelladas", se afirma, que además "necesitarían de la modificación del PGOU, por lo que serían necesarios cuatro o cinco años más de trámites".

Una, ya conocida, era liberar una parcela de 2.000 metros cuadrados del suelo de CASA. Un terreno que pasaría a manos del Consorcio y donde se volcarían los derechos urbanísticos de todo el terreno. "Para ello se necesitaría construir un edificio de 26 plantas, cuando el máximo permitido es de 20. Ya nada nos garantizaría recuperar el dinero invertido". Se indica, así, que a los 12 millones que debe recuperar la Zona Franca (19 millones si se va a una tasación con precios del mercado), habría que añadir los costes de urbanización, construcción y comercialización. Es decir bastantes millones más. "Nadie nos garantizaría el pago del dinero que quedaría pendiente si al final de la operación los números no se cumpliesen", se constata desde esta institución. Además, se destaca que "nosotros no estamos para construir viviendas, estamos para generar suelo para nuevas empresas"

La segunda propuesta se centra en el paso a manos de la Zona Franca del suelo del antiguo colegio Adolfo de Castro. Aquí la altura se limitaría a 10 plantas, aunque también sería necesario modificar el PGOU, sin que aun así saliesen las cuentas.

Junto a ello, desde el Consorcio se considera que los técnicos del Ayuntamiento no permitirían que el municipio perdiese patrimonio al regalar después el suelo de CASA a la Junta, para la construcción del hospital.

Desde la dirección de la Zona Franca se incide, una vez más, en que ellos no quieren ser la excusa para que no se construya el hospital, que ellos consideran que es muy necesario. Pero dejan claro que no pueden mermar el patrimonio de una sociedad estatal, sobre todo porque sería una ilegalidad. Frente a ello, se lamenta las manifestaciones de la Junta y del Ayuntamiento de los últimos días, en lo que consideran como una "deslealtad institucional. La única solución es que la Junta se quede directamente con el suelo, porque el Ayuntamiento no puede. Si nos sentamos con la Junta, de forma inmediata podríamos cerrar un acuerdo. Que quede claro que por parte nuestra no es una bronca política, es un ejercicio de gestión pública y de lealtad institucional".