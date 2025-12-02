“Espero que el convenio para el nuevo hospital de Cádiz esté antes de fin de año”

“Yo soy optimista por naturaleza y me dolería muchísimo que esta historia interminable de más de veinte años se volviera repetir. Lo que espero es que antes del 29 de diciembre, el convenio esté firmado. Zona Franca ha dicho que sí, el Ayuntamiento pidió el préstamo y la Junta, que convoque y se firme. Después ya son trámites. Diez millones de euros sí que dan para licitación y para eso debemos tener el proyecto visible y la licitación, ya. Después el plazo será de seis o nueve meses para comprobar cuál es el estado del suelo y mi esperanza es que en el 2027 se ponga la primera piedra. Y que no se vuelva a repetir la historia, por favor”. Con estas esperanzadoras, sensatas y convenientes palabras cerró Felicidad Rodríguez, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz su intervención en la mesa redonda 'La necesidad de un nuevo hospital para Cádiz' celebrada la tarde de ayer en el Centro Cultural Fundación Unicaja, organizada por el Foro Hércules de exconcejales de Cádiz.

Porque si bien ninguno de los contertulios dudó sobre lo “necesario e imprescindible” del nuevo centro sanitario, en palabras Sebastián Quintero, exdirector gerente del Hospital Puerta del Mar, dos personas del público volvieron a cuestionar, a estas alturas de esta “historia interminable”, como la bautizó el moderador, Manuel Pérez Fabra, la idoneidad de la ciudad de Cádiz para la construcción del nuevo hospital regional de referencia para toda la provincia de Cádiz.

El principal resucitador de esta vieja y ya afortunadamente más que superada controversia no fue otro que José Antonio Barroso, exalcalde de Puerto en Real. Comparando el mastodóntico proyecto de Málaga (en 270.000 metros cuadrados) con el de la capital gaditana (48.000), al servicio de toda la provincia, cuestionó que en el solar de la antigua Construcciones Aeronáuticas se pueda levantar una ciudad sanitaria con ese objetivo. “El nuevo hospital debe ser un hospital para el futuro”, dijo. Sólo le apoyó el exconcejal del Ayuntamiento de Cádiz por UCD y luego por el PP, Juan Carlos Romero Abreu.

"Una urgente necesidad"

Pero si algo se puso de manifiesto es la urgente necesidad de que el arranque de este proyecto malogrado durante más dos décadas comience a ser una realidad ya en la tercera provincia con mayor población de Andalucía, la octava de España y en un territorio mayor que toda Euskadi, como subrayó Quintero, y que esté operativo en menos de la mitad del tiempo que ha tardado en gestarse, esfumarse y resucitarse. Eso sí, sin descuidar en inversión para mantener en perfecto estado de revista y de servicios durante todo ese tiempo el actual Puerta del Mar, tal y como enfatizó Fernando Forja, exdirector y gerente también del centro hospitalario y participante en la mesa redonda.

Pero para eso es necesario conocer ya el plan funcional que la exconsejera de Salud, Catalina García, y el entonces consejero de Presidencia, hoy de Sanidad, Antonio Sanz, presentaron allá por marzo de 2023, un documento de más cien páginas que define cómo deberá ser este hospital y de cuyo contenido nada se sabe hasta ahora, apuntó desde el púbico José Dorronsoro, ex máximo responsable del centro sanitario en los tiempos en los que se comenzó a hablar de la necesidad de un nuevo hospital, previos a la elaboración de un primer plan funcional bajo la siguiente dirección. “Hay un plan funcional adaptado a los nuevos tiempos, porque, porque ejemplo, desde la pandemia de Covid el hospital tiene que ser parcelable”, le respondió Quintero.

“Que este proyecto lleve empantanado 22 años es una vergüenza para las instituciones en general y esta ineficacia y esa falta de respuesta no hace más que hacer crecer a los antisistema”, denunció con contundencia Antonio Vergara, portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Cádiz. Vergara tachó de inadmisible que dos años y medio después de su presentación no se conozca todavía ese plan funcional.

"10 millones no son prueba de nada"

“El anuncio de una dotación inicial de 10 millones de euros para el proyecto “no es prueba absolutamente de nada”, comenzó argumentando el líder de la Marea Blanca gaditana, quien abogó por “una sanidad y un hospital cien por cien públicos, sin participación de la empresa privada, sin externalización de servicios y funcionando a tope las 24 horas del día, porque los privados cierran a las tres de la madrugada”.

“Los hospitales privados aumentan el riesgo de muertes evitables y disminuyen los diagnósticos precoces y la esperanza de vida de los pacientes, según un estudio de la Universidad de Oxford”, sostuvo Vergara. Un dato especialmente inquietante si se tiene en cuenta el galopante envejecimiento de la población gaditana y su lamentable posicionamiento a la cabeza de los rankings nacionales de muchas patologías.

“Cada provincia debe tener un hospital general regional de referencia y ese papel que tiene encomendado el Puerta del Mar es difícilmente desempeñable por falta de espacio físico, aunque a nivel profesional sea excelente y seguimos teniendo que enviar a pacientes a Sevilla o a Córdoba cuando no debíamos de derivar a ninguno”, dijo Vergara. En este punto disintió Quintero, argumentando que lo importante es lo mejor para los pacientes, como sucede con los de cardiología infantil.

"Una necesidad sentida desde 2000"

“El nuevo hospital es una necesidad sentida y conocida desde el año 2000 y por eso en 2004 y 2005 se elaboró un primer plan funcional. Es necesario porque por razones estructurales y funcionales el Puerta del Mar se ha quedado pequeño y desde 1976 la medicina ha ido cambiando, se han incorporado nuevas especialidades y hacen falta nuevos espacios y estructuras”, dijo Fernando Forja. “Además, está demostrado que la población de más de 55 años hace tres veces más uso de los recursos hospitalarios que la menor de esa edad”, añadió.

“El nuevo hospital va a ser también importante para la docencia y la investigación porque es el sitio natural de formación de los futuros especialistas”, destacó la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz.

Otro de los asuntos del pasado que cobró vida durante el turno del público fueron los diferentes modelos de financiación del nuevo centro sanitario que se plantearon. Fermín del Moral, director de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) entre 2000 y fue quien recordó la época en que se quiso compensar con viviendas, ya fueran sociales o de renta libre. Fue en tiempos de José de Mier como delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, que fue quien acordó la primera propuesta del proyecto con Hipólito García en aquellos tiempos, delegado provincial de la Consejería de Salud en Cádiz. García también intervino en el turno del público explicando las dificultades de aquella operación. También lo hizo el exconcejal de Hacienda, José Blas Fernández, para recordar que la propiedad del suelo sigue siendo del estado, concretamente, de la Seguridad Social.