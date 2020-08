Juancho Ortiz reclama “más gestión y menos cambios de nombre” al gobierno de Kichi

La polémica derivada del baile de nombres del callejero gaditano sigue su curso. Tras denunciar la “manipulación burda de la realidad” que a juicio del Partido Popular ha pretendido el equipo de gobierno “enmascarando de iniciativa ciudadana lo que es una estrategia política de Podemos cocinada en Madrid”, su presidente municipal, Juancho Ortiz, ha salido al paso de las críticas de la portavoz de Adelante Cádiz, Ana Fernández, para aclarar la postura de su grupo. “El problema no es quitarle el nombre de una avenida a Juan Carlos I, el problema es que al margen de eso no hay absolutamente nada. Y la ciudad necesita más gestión y menos cambios de nombre”, ha aseverado Ortiz.

“Esa supuesta iniciativa ciudadana cae por su propio peso. Todo forma parte de una estrategia política de Podemos, que además no tiene nada que ver con Cádiz porque el artífice es un ex asesor de Kichi en el Ayuntamiento nacido en Alicante y residente en Madrid”, ha insistido el portavoz de los populares sobre la iniciativa surgida en redes sociales de manera espontánea que defiende el equipo de gobierno o la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. “Pero más allá de ese intento de manipulación burda que ha hecho el equipo de gobierno, lo que tienen que tener claro es que para cambiar el nombre a una avenida, a una calle, a un estadio, o a un puente, lo primero que hay que hacer es construirlo. Pero es que este hombre (en referencia al alcalde, José María González) no ha hecho absolutamente nada desde hace cinco años. Nada más que piensan en cambiar nombres mientras se cae a pedazos el Parque Genovés, el paseo de Santa Bárbara, el Castillo de San Sebastián o los equipamientos municipales deportivos”, ha condenado Juancho Ortiz.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento ha querido responder también a las críticas lanzadas por la concejal Ana Fernández, a la que ha recordado una serie de asuntos que tiene que atender o resolver la ciudad “y que para nosotros son radicalmente más importantes que poner tal o cual nombre a una avenida o a un estadio”. Son “tareas pendientes o directamente ausentes” que ocupan un espacio “demasiado amplio como para perder el tiempo y encima engañando a la gente”, ha insistido Juancho Ortiz.

En concreto, el concejal de la oposición pone sobre la mesa una serie de asuntos “que han ocupado la actualidad informativa en la última semana”. “No en los últimos cinco años, ni en el actual mandato del alcalde, ni siquiera en los últimos meses; solamente en los últimos siete días”, ha querido reseñar Ortiz, recordándole a Ana Fernández que algunos de sus asuntos “son directamente de su competencia, mientras ella sigue hablando del Rey emérito, de Ramón de Carranza y del Franquismo”.

La presencia cada vez más numerosa y llamativa de personas sin hogar en la ciudad “sin que el equipo de gobierno sepa dar solución ni convocar los órganos creados para analizar el problema”, la pérdida de opciones para acceder a los 5.000 millones de euros que el Gobierno central va a repartir entre los ayuntamientos “después de que Páez presumiera de no tener remanente positivo de tesorería”, la intención de Procasa de construir tres promociones de viviendas con fondos de otras administraciones “mientras la Junta anuncia la nueva convocatoria de sus ayudas para rehabilitar las viviendas de la Barriada”, la paralización nuevamente del contrato de limpieza “siendo precisamente Ana Fernández la concejal responsable de Contratación”, el previsible cierre de la guardería de Astilleros “siendo Ana Fernández la concejal responsable de Educación”, la dimisión de David Navarro “por las disputas internas y la pérdida de motivación del equipo de gobierno”, o las sospechas de Fiscalía sobre un posible delito penal de José María González “por no dar información a la oposición” son los asuntos a los que ha hecho referencia Ortiz.

“Todo esto ha ocurrido en la última semana. Y en ese período lo único que ha hecho el equipo de gobierno ha sido engañar a la ciudadanía con un proceso ficticio para cambiar el nombre al estadio Carranza y con una supuesta iniciativa ciudadana que ellos mismos han creado desde Madrid para cambiar el nombre a la avenida Juan Carlos I”, denuncia Juancho Ortiz, que insiste en reclamar al equipo de gobierno “más gestión y menos cambios de nombre”.