El gobierno de Kichi defiende el origen ciudadano del cambio de nombre de la Juan Carlos I

El gobierno de José María González Kichi sigue defendiendo que una iniciativa espontánea y ciudadana es la que está detrás del cambio de nombre de la Avenida Juan Carlos I. Tras conocerse que ha sido un antiguo asesor del alcalde el que creó desde Madrid la web utilizada como plataforma reivindicativa, la concejal Ana Fernández ha salido este martes al paso para asegurar que este antiguo asesor, David González Marcos, "tiene vínculos con la ciudad porque ha sido precisamente asesor del equipo de gobierno, y lo único que ha hecho es dar soporte web de canalización a una iniciativa que había surgido por diferentes redes sociales".

No se ha referido la concejal al proceso de recopilación de firmas, que no sigue ningún filtro (de edad, de número de firmas por el mismo autor, de localidad o nacionalidad del firmante ni ningún otro) ni tampoco una mínima comprobación de veracidad en la identidad del firmante. Pero sí ha calificado como "absurdo pensar que trece concejales puedan estar detrás de más de 4.000 firmas recogidas". “La realidad es que la ciudadanía no quiere que en su callejero aparezca una persona que no ha sido votada por nadie y que tiene una conducta más que reprobable. Por eso se ha organizado de manera espontánea en esta iniciativa que también se encuentra en Facebook por muchos gaditanos y gaditanas con nombres y apellidos”, ha explicado al respecto.

Ante esta polémica surgida en relación al cambio de nombre de la Avenida Juan Carlos I, la portavoz de Adelante Cádiz ha arremetido duramente contra el Partido Popular, contra el Rey emérito, contra la Monarquía o contra Ramón de Carranza.

"El PP no quiere cambiarle el nombre a la avenida porque tiene interiorizada y normalizada la corrupción”, ha afirmado Ana Fernández, que se pregunta por qué el grupo popular en el Ayuntamiento "tiene miedo a un debate plenario para cambiarle el nombre a la avenida Juan Carlos I". "Que argumenten, que debatan y que voten en conciencia, aunque como es lógico ellos apoyarán que se mantenga el nombre a un Rey emérito que se ha tenido hasta que exiliar porque le persiguen los desfalcos, los chanchullos y la evasión fiscal, pero es normal porque tanto la monarquía como el PP son herederos del franquismo”, ha aseverado.

Además, Fernández ha señalado directamente al presidente popular, Juancho Ortiz, al que acusa de defender al Rey emérito por ver "absolutamente normalizada, lógica y normal" ese tipo de conductas. "Aquí mismo, en Cádiz, tenemos ejemplos de dinero público malgastado en comilonas, o del nombre de Teófila Martínez en los papeles de Bárcenas. Por eso, ahora, Ortiz defiende al Rey emérito pese a que se ha llenado los bolsillos a costa del esfuerzo de la ciudadanía, porque en el fondo es su modelo", ha criticado la portavoz del equipo de gobierno, que ha recordado también cómo el PP se opuso al cambio de nombre de la Avenida Ramón de Carranza, "que mandó a fusilar a cientos de vecinos y vecinas de la ciudad y al que él le otorgó el tratamiento de don, y le pasa ahora con un Rey emérito que fue impuesto por el propio dictador”.

“Debe ser doloroso para Juancho Ortiz porque, para colmo, la alternativa que se propone es avenida de la Sanidad Pública, en la que ellos no creen y que han intentado desmantelar allí donde han gobernado a base de privatizaciones”, ha afirmado Ana Fernández, que ha concluido indicando que el Partido Popular "no tiene legitimidad para dar lecciones de ningún proceso participativo porque durante 20 años se han dedicado a pasar su rodillo autoritario sin tener en cuenta la opinión de nadie, sólo la de ellos mismos”.