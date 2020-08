La organizada espontaneidad ciudadana para cambiar el nombre a la Avenida Juan Carlos I

Una iniciativa ciudadana que ha conseguido reunir más de cuatro mil firmas reivindicando que la avenida Juan Carlos I pase a denominarse avenida de la Sanidad Pública. De esta manera respaldaba hace unos días el equipo de gobierno el anuncio del (pen)último cambio de nombre de una calle o equipamiento de la ciudad, en este baile que se ha intensificado en las últimas semanas. No obstante, el Partido Popular ha desvelado que esta campaña habría surgido desde el propio seno de la formación de izquierdas y no de un movimiento espontáneo ciudadano. Ni siquiera de Cádiz, donde está enclavada la avenida y afecta la decisión, sino promovida desde Madrid.

La hipotética iniciativa ciudadana se ha concentrado en una página web que ha sido creada para este fin. La parlamentaria andaluza de Adelante Andalucía y pareja del alcalde, Teresa Rodríguez, sacaba pecho en las redes sociales del anuncio del Ayuntamiento de cambiar el nombre de la avenida, asegurando que la iniciativa “partió de la ciudadanía y personal sanitario en redes”.

No obstante, el PP ha puesto de relieve que esa iniciativa ciudadana y del personal sanitario tiene su origen en un exasesor del gobierno de Kichi, que ha sido el creador de esa página web que centraliza la propuesta y la recogida de firmas. Unas firmas, por cierto, que se pueden suscribir desde cualquier rincón del mundo, por lo que no son 4.000 gaditanos los que apoyan el nuevo nombre de ese viario que esconde la red ferroviaria en el subsuelo. Basta con poner nombre y apellidos, profesión y una dirección de correo electrónico, por lo que no hay filtros de localidad, edad ni de ninguna otra índole.

David Antonio González Marcos es el autor de esa página web. Natural de Elda y residente en Madrid, ha sido el creador de esa iniciativa ciudadana que defienden los concejales de Adelante Cádiz y de la que presumía hace unos días Teresa Rodríguez. Él mismo se define en las redes sociales como “partisano de Anticapitalistas”; y más allá de eso, David González fue asesor del gobierno de Kichi en el anterior mandato municipal, responsable precisamente de las redes sociales.

González Marcos ya fue referencia para José María González y su equipo en la creación de páginas webs; suya es la autoría de la web de transparencia del Ayuntamiento, y suyo también aquel polémico logotipo (Cádiz, faro del sur) que venía a sustituir al “Cádiz, la ciudad que sonríe” y que el tiempo ha olvidado por completo. Además, David González Marcos fue también representante de Podemos en el consejo de administración de Cádiz Conecta durante esos años en los que residió en la ciudad, percibiendo un salario de 36.580 euros anuales.

“Para partir de una iniciativa ciudadana de Cádiz, es curioso que el propietario de la pagina web sea un ex asesor de Kichi en el Ayuntamiento de Cádiz que es de Elda (Alicante) y reside en Madrid... Otro ejemplo claro de como manipular la realidad”, afirmaba en redes sociales el presidente del grupo popular, Juancho Ortiz, tras comprobar -a través del registro de dominios del Ministerio de Transformación Digital- que la iniciativa ciudadana avalada por Teresa Rodríguez había sido creada y era propiedad de este antiguo asesor del gobierno de Kichi.