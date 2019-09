Ciudadanos acusa a Martín Vila de no reconocer los problemas de aparcamiento que existen en Cádiz

La concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz Carmen Fidalgo ha lamentado a través de una nota de prensa que el concejal de Movilidad, Martín Vila, "no reconozca los problemas de aparcamiento que existen en la ciudad y que, incluso, se vanaglorie de que no se han perdido plazas de aparcamiento, sino que se han ganado". Esta sentencia, según la edil de la formación naranja, no es del todo cierta, ya que "la gran mayoría de plazas de aparcamiento que se han puesto en funcionamiento durante la ejecución de las obras del carril bici son de pago, mientras que una parte importante de las que se han eliminado eran gratuitas".

En este sentido, la edil de la formación naranja ha afirmado que "nos resulta contradictorio que un partido que ha abanderado la defensa de lo público y el rechazo de la privatización de servicios abogue ahora por medidas que suponen el pago de lo que para muchos es una necesidad diaria, ya que todos los conductores que necesitan de su vehículo para, por ejemplo, ir a trabajar, estudiar o ir al hospital no se pueden permitir el alquiler de un garaje o el pago del abono de un aparcamiento".

Fidalgo ha advertido que Martín Vila está poniendo "parches ante una realidad más que evidente" que se ha podido vivir durante este verano, época de mayor afluencia de visitantes a la ciudad, ya que todas las soluciones que se han puesto en marcha y todas las que se están proyectando para el futuro "son medidas provisionales que, tarde o temprano, se acabarán eliminando", por lo que el problema del estacionamiento en Cádiz se verá "agravado aún más por no encontrar soluciones definitivas".

Así, ante la afirmación del Ayuntamiento de que va a haber 419 plazas más de aparcamiento en próximas fechas, la concejala ha recordado que "todas ellas aún no están disponibles". Además, ha recalcado que proyectos como la integración muelle-ciudad, el hospital, el aprovechamiento de los solares que están vacíos en la Zona Franca o la Subdelegación del Gobierno "deben ser objetivos prioritarios de la ciudad que esperemos que se activen cuanto antes, por lo que, aunque estamos de acuerdo en que se utilicen estos terrenos mientras que no tengan uso, estos no pueden ser la solución temporal, ya que el problema no va a desaparecer".

La concejala de la agrupación naranja ha rechazado las declaraciones del delegado de Movilidad en las que dice que todo el mundo no puede llegar a su destino en coche. "Existen muchas circunstancias que obligan a los ciudadanos y las ciudadanos a tener que utilizar su vehículo propio para desplazarse en vez de otro medio de transporte. Una de ellas, está relacionada con el transporte público. Muchos trabajadores y muchos estudiantes tienen que desplazarse a Cádiz desde otras localidades del entorno para trabajar. Si los horarios del transporte público no se adaptan a sus necesidades, ¿cómo se desplazan hasta Cádiz? Tendrán que hacerlo en su vehículo privado, por lo que no se puede obviar que se necesita una solución que no sea gravosa ante el gran número de automóviles que vienen a la ciudad a diario", ha resaltado.

Fidalgo ha alertado de los problemas que se van a producir con el inicio del curso universitario, ya que el 77% de los estudiantes de la Universidad de Cádiz proceden de fuera de la capital. "El Ayuntamiento debería atender las peticiones del Consejo de Estudiantes de la UCA en vez de eludir su responsabilidad. No se entiende que Vila pida al alumnado universitario que se desplace en patinete cuando una buena parte está obligados a usar su coche porque los horarios del transporte público de las líneas que conectan Cádiz con muchas localidades del entorno no están adaptados a los horarios de las clases, por lo que los estudiantes se ven obligados a usar su vehículo privado", ha señalado.

Además, la concejala ha puesto en alerta sobre lo que puede suceder en el futuro cuando regrese a Cádiz la Facultad de Ciencias de la Educación, lo que supondría “que se sumen 3.000 nuevos estudiantes al campus de la capital. Esto puede provocar un caos en el entorno de Valcárcel si la zona no cuenta con el número de plazas de aparcamiento suficientes para absorber a todos los universitarios que puedan llegar de otros puntos de la provincia".

Junto a esto, también ha señalado que problemas como el precio de la vivienda han provocado que muchos gaditanos y gaditanas se hayan tenido que ir a vivir a localidades del entorno, aunque su vida la siguen desarrollando en la capital. Por ello, Fidalgo ha incidido en que "es desafortunado que Vila se olvide de esta realidad. Existen muchas familias que por conciliación familiar tienen que desarrollar este modo de vida. El aprovechamiento del tiempo es indispensable para ellas, por lo que no se les puede decir que no pueden pretender llegar hasta su destino con su vehículo. Lo que hay que hacer es dar las mayores facilidades para que los servicios que se les ofrecen a los ciudadanos sean los adecuados para que la vida sea lo más fácil posible. Como pasa y ha pasado con otros temas de la ciudad, esta situación pone de nuevo de manifiesto la falta de planificación y gestión del equipo de gobierno".