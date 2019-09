“Después de las reuniones que hemos mantenido se ve que el concejal de Movilidad no ha entendido que los estudiantes de la UCA que se desplazan a diario hasta el campus de Cádiz tienen problemas reales de movilidad y necesidades reales de aparcamiento que exigen soluciones concretas y urgentes”. José María Cervilla, delegado del campus universitario de la capital y secretario del Consejo de Estudiantes de la UCA (CEUCA) manifestó ayer a este periódico su sorpresa por la respuesta del edil de Movilidad, Martín Vila, a la demanda estudiantil de más aparcamientos en el cinturón universitario y de mejoras en el transporte público.

Vila calificó de imposible desde el punto de vista ambiental y físico que la ciudad proporcione aparcamiento a entre 800 y 900 vehículos diarios e invitó a los estudiantes a utilizar el transporte público –ya sea el autobús o el tren– y ha disfrutar de las nuevas posibilidades de movilidad –en bicicleta o en patinete eléctrico– que brinda el nuevo carril-bici. En cualquier caso se comprometió a reforzar en el próximo pliego de transporte público las conexiones con el anillo universitario.

“El edil no ha entendido la necesidad real de aparcamientos, por falta de transporte público” José María Cervilla Delegado del Campus de la UCA en Cádiz

Sin embargo, esto no es suficiente ni soluciona el problema, insistió el representante de los estudiantes, quien incidió en el agravamiento de la situación que está suponiendo la construcción del carril-bici por la Avenida Duque de Nájera y el Paseo de Carlos III. “Que conste que no estamos en contra de la nueva vía ciclista ni en contra la zona naranja para residentes, pero sí que es cierto que han supuesto ya la supresión de muchas plazas de aparcamiento. Creo que en toda la ciudad van a ser unas 900”.

José María Cervilla cifra entre 800 y 900 coches los que se desplazan a diario hasta el campus de la capital. El delegado calcula que de los aproximadamente 4.500 alumnos matriculados en Cádiz, 3.500 vienen a diario de fuera, lo que representa nada menos que el 77% del total. Y recuerda que las 350 plazas de aparcamiento a disposición de los estudiantes a raíz del convenio suscrito por la UCA y el Ayuntamiento hace mucho que están ocupadas.

"Quien viene de Arcos o de Sanlúcar no tiene otra posibilidad que venir en coche"

Cervilla recalca que no se trata de querer llegar en coche hasta la facultad teniendo otras alternativas. “Quien viene de Arcos o de Sanlúcar, por ejemplo, no tiene otra opción, con los horarios tan limitados que hay y con lo que duran los trayectos, de manera que resulta muy difícil, si no imposible sincronizar el transporte público con los horarios de clase. A eso hay que sumar lo caro que resulta, tanto el transporte público como aparcar junto a la Facultad de Enfermería, por ejemplo. Compartir coche resulta más barato”.

El delegado del campus de Cádiz entiende que las bolsas de estacionamiento disuasorias en la otra punta del casco histórico (en el Muelle Pesquero, propuso el concejal de Movilidad) o ya en Extramuros tampoco solucionan el problema. “Una vez que llegan, no podemos dejarlos allí”, dice Cervilla, quien insiste en la necesidad de planificar soluciones con todos los agentes implicados.

Precisamente hoy tiene previsto mantener el Consejo de Estudiantes una reunión con el equipo rectoral sobre este asunto.